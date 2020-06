Gwyneth Paltrow sul sito Goop propone un altro prodotto che fa discutere: dopo la candela al profumo della sua vagina, mette in vendita quella all'orgasmo

Non molti mesi fa, Gwyneth Paltrow aveva fatto discutere per aver messo in vendita sull'e-commerce del suo sito di lifestyle Goop una candela al "profumo della sua vagina" (candela che è andata sold-out in tempo record).

Ora l'attrice insiste e ne propone una al profumo del suo orgasmo, in vendita per 75 dollari (poco meno di 70€).

Il nome non poteva che essere "This Smells Like My Orgasm" (in riferimento al vecchio prodotto "This Smells Like My Vagina") e la scatola che conterrà la candela è decorata con fuochi d'artificio.

(Continua sotto la foto)

Gwyneth Paltrow ha presentato questa nuova essenza al The Tonight Show starring Jimmy Fallon, mostrando il prodotto al grande pubblico dello show e dicendo al conduttore:

«Potrebbe essere un bel regalo da dare a tua moglie».

Ma la vera domanda ora è: che odore ha veramente la candela?

A riguardo, nella descrizione del prodotto sul sito si legge:

«La degna erede della prima fragranza (sapete benissimo di quale stiamo parlando) è questa speciale miscela aromatizzata a pompelmo aspro, neroli e bacche di ribes nero mescolate con tè Gunpower ed essenza di rose della Turchia, unite per creare un'esplosione di profumo sexy, sorprendente e senza pari».