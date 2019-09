Su Facebook arrivano i consigli di moda dell'intelligenza artificiale: ecco come funziona Fashion+++

Facebook, il primo gigante tra i social media, stava un po' perdendo il suo fascino.

Ecco allora che Mr Zuckerberg ha rimescolato le carte in tavola inserendo una nuova funzione di Facebook per aiutare gli utenti a capire di più sul mondo della moda.

La piattaforma di social media ha infatti annunciato che sta costruendo un sistema di intelligenza artificiale (AI) in grado di offrire consigli agli utenti per aiutarli a essere più alla moda.

Ecco come funziona Fashion+++ e cosa ne sappiamo finora.



Come funziona Fashion+++?

Il sistema, chiamato Fashion+++, utilizza una rete neurale di immagini profonde per identificare i vestiti e offrire modifiche su ciò che un utente dovrebbe rimuovere, aggiungere o cambiare.

Non consiglia cosa comprare ma «Può raccomandare diversi modi per regolare un capo di abbigliamento per farlo risaltare di più, come infilare una maglietta o rimboccarsi le maniche», spiega Facebook.

«Fashion+++ si concentra sui piccoli dettagli, su suggerimenti realistici e pratici, senza forzare nessuno a comprare nuovi outfit» conferma Zuckerberg sul website di Facebook.

In aggiunta, il tool di intelligenza artificiale Fashion+++ è attento alla sostenibilità e all'eticità dei prodotti di moda, e dunque quando possibile consiglierà agli utenti trend o prodotti che salvaguardano il nostro pianeta.