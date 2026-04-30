Cosa fare a Roma nel mese di maggio? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli e concerti

Cosa fare a Roma a maggio? Ci sono tantissimi eventi da non mancare.

Un’agenda aggiornata con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dal teatro allo sport, dai festival alla cultura.

Sempre con un occhio alle nuove aperture, per restare aggiornati sulle ultime novità.

Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.

Cosa fare a Roma a maggio

**Qui tutti i nostri consigli su cosa fare, cosa vedere e dove mangiare a Roma**

(Continua sotto la foto)

Festa della Mamma da VIVI – Villa Pamphili

Per la Festa della Mamma, domenica 10 maggio, VIVI – Villa Pamphili propone una giornata all’aria aperta pensata per famiglie e bambini. Dalle 11:00 prende vita l’angolo creativo “Quanto è bella la mia mamma”, dove i più piccoli possono realizzare un ritratto utilizzando cavalletti, colori e pennelli, da portare a casa come ricordo. Il tutto immerso nel verde del parco, tra i colori della primavera. L’esperienza prosegue tra i giardini del bistrot, con la possibilità di fermarsi per pranzo, organizzare un picnic o concedersi una merenda con dolci biologici e biscotti. L’iniziativa sarà replicata anche negli altri locali VIVI della città, da Piazza Venezia a Piazza Navona.

Brunch al Corinthia Rome

Dopo l’inaugurazione a febbraio (in un palazzo storico che un tempo era la sede della Banca d’Italia), il 5 stelle Corinthia Rome accoglie la primavera con un calendario che mette al centro la sua Piazzetta e l’Ocra Bar. Ogni domenica di maggio il cortile interno dell’hotel ospita il brunch, a partire dal 10, con un percorso che attraversa crudi di pesce, sushi, salumi, piatti caldi e primi espressi serviti al tavolo, fino a un’ampia selezione di dolci. La sera, invece, l’attenzione si sposta sull’Ocra Bar, dove il 6, 14, 20 e 27 maggio prende forma un ciclo di appuntamenti che uniscono cucina e mixology alla presenza dello chef Carlo Cracco. Ogni serata è costruita attorno a un piatto abbinato a un cocktail, in un equilibrio tra tecnica, sperimentazione e convivialità.

Indirizzo: piazza del Parlamento 18

Modern Market al San Paolo District

Dal 15 al 17 maggio il San Paolo District ospiterà il Modern Market, evento tutto dedicato al modernariato e al design vintage. L’ex spazio industriale si trasforma per l'occasione in un grande showroom di oltre 6.000 metri quadrati, dove trovare mobili dagli anni ’50 agli ’80, oggetti da collezione, poster originali, lampade e arredi iconici (venerdì 15 ci sarà una preview esclusiva con pezzi unici). Ci sarà spazio anche per illustratori indipendenti e per un’area dedicata al recupero creativo e alle piante. All’esterno, una zona relax con vinili, dj set e food truck accompagnerà le tre giornate.

Indirizzo: via Alessandro Severo 48

Ristoranti da provare - Osteria Fauro “Mediterraneo vivo tra vento, fuoco e sale” è il titolo del ciclo di degustazioni che anima la primavera della Trattoria Fauro, ai Parioli. Un percorso in quattro tappe, tra maggio e giugno, pensato per chi ama il vino e la cucina di mare, con i piatti dello chef Andrea Misseri affiancati da etichette provenienti da coste e isole italiane. Si parte giovedì 7 maggio alle 20:00 con “Il respiro del mare, vini di vento”: in abbinamento, Grillo con cous cous di mare, Pigato ligure con cappon magro e Vermentino sardo con fregole alle arselle. Il secondo appuntamento, il 21 maggio, è dedicato ai vini vulcanici, tra Pompei rosato con mozzarella in carrozza e alici, Malvasia di Salina con busiate alle sarde ed Etna bianco con involtini di pesce spada. Il 4 giugno si passa a “Mare salato: bicchieri sapidi”, mentre la chiusura, il 18 giugno, è affidata a “Scogli nel mare”, con un focus su piccole produzioni e identità territoriali, tra Ansonica dell’Elba, Zibibbo di Pantelleria e Fiano di Ventotene. Un viaggio che attraversa territori, tradizioni e tecniche, costruendo un racconto coerente tra piatti e calici in un contesto intimo e raccolto.

Indirizzo: via Ruggero Fauro 42

Nuove aperture Drink Kong a Campo Marzio

A Campo Marzio ha appena aperto la terza insegna romana firmata Drink Kong, che porta in via dei Prefetti un progetto dall’estetica rétro-futurista e forti influenze giapponesi tanto amate dal suo ideatore, Patrick Pistolesi. Lo spazio si sviluppa in una sala principale dominata da un lungo bancone con una bottigliera a tutta altezza, una lounge e un’area più riservata, con richiami all’architettura e al cinema, tra bottiglie, vinili, riviste di design e oggetti da collezione arrivati dal Giappone.

Indirizzo: via dei Prefetti 22

The Hoxton Rome

A maggio The Hoxton Rome rafforza la sua vocazione di spazio creativo con un calendario che intreccia arte, musica e gastronomia. Si parte con una nuova mostra alla Hox Gallery, seguita da appuntamenti sulla terrazza tra cocktail e dj set, fino all’apertura ufficiale della stagione estiva.

Tra gli eventi, anche workshop come quello dedicato alla creazione di gioielli e una cena a quattro mani il 19 maggio con la chef Paola Colucci, in un format conviviale.

Il mese si chiude con il pre-opening dello Spring Attitude Festival, con un live intimo dell’artista BIRTHH, anticipando il festival alla Nuvola. Il tutto mentre la venue romana (la prima in Italia) celebra il suo quinto anniversario.

Indirizzo: L.go Benedetto Marcello 220

Quartiere Vino Pigneto

Sabato 9 maggio il Pigneto torna a essere il punto di riferimento per gli appassionati di vino naturale con la terza edizione di Quartiere Vino Pigneto. Per un giorno il quartiere si trasforma in un percorso diffuso tra locali, banchi di assaggio e incontri con vignaioli italiani e internazionali. Piazza Nuccitelli diventa il cuore dell’evento, tra mercato creativo, talk e momenti di confronto, mentre lungo le strade si sviluppa un itinerario che invita a entrare nei locali e scoprire etichette e storie direttamente dai produttori. Non mancano le passeggiate guidate alla scoperta del quartiere e delle sue trasformazioni. Più che una fiera, un’esperienza urbana e conviviale da vivere camminando.

L’Hotel d’Inghilterra celebra gli Internazionali di tennis

In occasione degli Internazionali BNL d’Italia, l’Hotel d’Inghilterra – Starhotels Collezione porta l’energia del torneo anche nel centro di Roma, a pochi passi da piazza di Spagna, con un calendario che intreccia ospitalità, gusto e intrattenimento. Il momento più atteso è il meet & greet con il tennista Luciano Darderi, in programma il 6 maggio alle 18:30 nel dehors dell’hotel: un’occasione per incontrare da vicino uno dei protagonisti più promettenti del circuito internazionale, oggi tra i primi venti al mondo. Non mancherà poi una proposta gastronomica a tema: dal dessert “ACE” firmato dallo chef Andrea Sangiuliano, ispirato ai campi in terra rossa, ai cocktail del Cafè Romano Lounge Bar, fino alle serate “Court Swing” tra musica dal vivo e degustazioni.

Indirizzo: via Bocca di Leone 14 Crazy Pizza porta il suo show agli Internazionali di tennis Sempre in occasione degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico, il Fan Village si arricchisce di un indirizzo da segnare. Dall’1 al 17 maggio, Crazy Pizza firma un pop-up che trasforma la pausa tra un match e l’altro in un momento di intrattenimento e gusto. Non si tratta solo di una proposta food, ma di un vero e proprio spettacolo: dal celebre Spinning Pizza Show alla lavorazione dell’impasto sotto gli occhi del pubblico, ogni dettaglio è pensato per dialogare con il ritmo e l’energia del torneo. Il menu, fedele all’identità del brand fondato da Flavio Briatore e Francesco Costa, accompagna l’intera giornata, dal pranzo veloce all’after game serale, diventando un punto di incontro informale e cosmopolita nel cuore dell’evento sportivo.

Concettina ai Tre Santi al St. Regis Rome

Dal 6 al 20 maggio il Lumen Garden del St. Regis Rome ospita per la prima volta a Roma la pizzeria napoletana Concettina ai Tre Santi. Il giardino interno si trasforma così in uno spazio che esalterà la tradizione partenopea con un menu che include le pizze più rappresentative e una creazione speciale ispirata all’amatriciana. L’esperienza è arricchita da musica dal vivo e appuntamenti con il patron Ciro Oliva. Non solo, parte dell’incasso sarà destinata a un progetto sociale nel Rione Sanità, aggiungendo una dimensione solidale all’iniziativa.

Indirizzo: via Vittorio Emanuele Orlando 3

Musica

Maggio a Roma prevede una ricca programmazione di concerti che spaziano tra cantautorato e pop contemporaneo. Si parte il 1° maggio con il Concertone in Piazza di San Giovanni (dalle ore 15): il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Europa. Tra i nomi annunciati, Madame, Emma, Fulminacci, Ermal Meta, Frah Quintale, Ditonellapiaga, Sayf e molti altri. E poi, tra i vari appuntamenti, al Palazzetto dello Sport, si susseguiranno Fabrizio Moro, sabato 2, Elisa, martedì 5, e Annalisa, sabato 16.

Taste of Roma al Gazometro

Dal 6 al 10 maggio Taste of Roma festeggia dieci anni e inaugura una nuova fase scegliendo come sede il Gazometro. Il festival riunisce chef affermati e nuove realtà della ristorazione capitolina, proponendo percorsi di degustazione, masterclass e incontri dedicati al mondo del food. Tra i protagonisti, nomi come Heinz Beck, Angelo Troiani e Daniele Usai, affiancati da una generazione emergente che porta nuove visioni in cucina. Il format resta quello che ha decretato il successo della manifestazione: rendere l’alta cucina accessibile e conviviale, mantenendo alta l’attenzione su qualità e ricerca.

Ficus al Massimo

Dall’1 al 3 maggio torna Ficus al Massimo, il mercatino che trasforma il Garum Museo della Cucina, affacciato sul Circo Massimo, in uno spazio dedicato alla creatività contemporanea.

Per tre giorni, dalle 10.30 alle 20, il percorso si sviluppa tra artigianato, vintage e design indipendente, con oltre mille creazioni che spaziano dall’abbigliamento agli accessori, fino a oggetti per la casa, illustrazioni e pezzi unici.

L’edizione di chiusura della stagione punta sulle collezioni estive presentate in anteprima, con produzioni limitate e lavorazioni originali.

Indirizzo: via dei Cerchi 87

Degustazioni con l’Antico Forno Roscioli

Il 22 e 29 maggio, negli spazi di Palazzo Falletti in via Panisperna, prende il via “Il sapore della pace: eccellenze italiane in dialogo”, un ciclo di degustazioni dedicato alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano.

Protagonista è l’Antico Forno Roscioli, affiancato da una rete di produttori selezionati che spaziano dai formaggi ai vini, fino al cioccolato e all’aceto balsamico. Ogni serata è pensata come un’esperienza immersiva: non solo assaggi, ma racconti diretti, incontri e approfondimenti sulle materie prime e sui processi di lavorazione. L’accesso è su prenotazione e a numero limitato.

Indirizzo: via Panisperna 207