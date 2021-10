Halloween è alle porte e non avete ancora deciso quale sarà il vostro costume? Ecco quali sono i personaggi da cui prendere ispirazione che più si adattano al vostro segno zodiacale

Mancano ormai pochissimi giorni ad Halloween, e il divertimento che questa festività porta con sé è pronto a iniziare.

Detto questo, decidere da cosa travestirsi per la notte più paurosa dell'anno può essere particolarmente stressante.

Trovare il costume perfetto per Halloween è infatti un arduo compito, e spesso ci si ritrova all'ultimo minuto privi di idee.

Se questo è il vostro caso, non preoccupatevi, c'è sempre un rimedio.

Per esempio, perché non lasciate che le stelle vi suggeriscano il costume più giusto per voi?

Se avete bisogno di ispirazioni, potete infatti guardare l'oroscopo e decidere da cosa travestirvi in base al vostro segno zodiacale.

Dall'aggressività dell'Ariete al lato ottimista del Sagittario, ogni segno possiede un insieme unico di tratti che ne incarnano la personalità.

Partendo allora dalle proprie caratteristiche innate, ecco qual è il costume perfetto per il vostro segno zodiacale.

Ecco da cosa vestirsi ad Halloween in base al segno zodiacale

Ariete

Caparbi, coraggiosi e fieramente indipendenti, i nati sotto il segno dell'Ariete non hanno paura di combattere per ciò in cui credono.

Certo, a volte potrebbero sembrare un po' aggressivi, ma stanno semplicemente cercando di raggiungere i loro obiettivi.

Per il vostro costume di Halloween prendete quindi ispirazione da personaggi forti e appassionati, come ad esempio Hermione di Harry Potter, Wonder Woman o la principessa Jasmine.

Se invece cercate ispirazione dai personaggi veri e famosi, il costume adatto per voi è quello di Lady Gaga.

Toro

Come regola generale, i Tori sono testardi ed estremamente leali.

Esibiscono tendenze antiquate, ma sono pratici, educati ed estremamente pazienti.

Il costume di Halloween adatto al segno del Toro è quello di un personaggio forte e volitivo, ma dal cuore buono ed estremamente protettivo nei confronti dei propri cari.

Un'idea perfetta allora è quella di travestirsi da Malefica del film Maleficent, oppure da Katniss degli Hunger Games o da Trilli di Peter Pan.

Gemelli

I nati sotto questo segno sono sia adattabili che estremamente intelligenti; sono in grado di persuadere gli altri ad accettare i propri pensieri e le proprie convinzioni abbastanza rapidamente.

I Gemelli hanno tonnellate di energia, lottano con continui sbalzi d'umore e indecisione, ma sono anche abbastanza affettuosi e flessibili.

Scegliete dunque un costume ispirato a personaggi altamente emotivi con personalità frizzanti, come Harley Quinn, Crudelia de Mon o Piper Chapman di Orange Is the New Black.

Se invece volete prendere ispirazione da un celebrity potete scegliere tra Jane Fonda, Anastasia o Gwyneth Paltrow.

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro sono persone gentili, sensibili, compassionevoli e protettivi.

Danno la priorità alla famiglia (o agli amici, che trattano come una famiglia!), per questo il costume di Halloween perfetto potrebbe essere quello di Mulan o Sailor Moon, così come quello di Bella Swan di Twilight o Meredith Grey di Grey’s Anatomy.

Se volete invece copiare una celebrità, potete scegliere qualcuno di regale come Audrey Hepburn o Kate Middleton.

Leone

Come il loro simbolo, i nati sotto il segno del Leone sono orgogliosi e coraggiosi.

A volte, possono sembrare prepotenti, ma solo perché non riescono a fare a meno di mostrare le loro forti capacità di leadership.

Il costume perfetto per Halloween allora è quello che porta in vita personaggi tosti (e anche un po' irascibili) come Merida del film Disney Ribelle, Megara di Hercules o Daenerys Targaryen di Game of Thrones.

Se invece cercate ispirazione dai personaggi famosi, il costume adatto per voi è quello di Madonna.

Vergine

I Vergine sono perfezionisti, organizzati e affidabili. Curiosi e analitici, hanno una sete di conoscenza che li porta a lottare costantemente per l'auto-miglioramento.

I nati sotto questo segno non lasciano trasparire il proprio umorismo, ma chiunque li conosce bene è consapevole del loro lato ironico.

Tenete in considerazione queste caratteristiche quando scegliete il vostro costume per Halloween. Un'idea potrebbe essere quella di travestirsi da Elle Woods di Legally Blonde, o Monica Geller di Friends.

Se invece volete essere una celebrity, potete provare con qualsiasi variazione di Beyoncé.

Bilancia

Una caratteristica dei nati sotto il segno della Bilancia è che fanno sentire gli altri a proprio agio. Le persone amano stare con voi perché siete maestri della comunicazione.

Non avete paura di provare qualcosa di diverso, anzi, sapete che nulla è permanente, il che rende l'inizio di qualcosa di nuovo, incredibilmente eccitante per voi.

Per Halloween scegliete un costume che rappresenti la vostra personalità, come per esempio Anna di Frozen o Rapunzel, ma anche Mary Poppins e Cenerentola.

Se invece cercate ispirazione dai personaggi famosi, il costume adatto per voi è quello di Kim Kardashian.

Scorpione

Gli Scorpioni sono persone intense e un po' testarde. Spinte dalla forte passione, potrebbero magari agire in modo manipolativo per raggiungere i loro obiettivi.

Sanno quello che vogliono e lo perseguono, senza fare domande e senza intimidirsi.

Non hanno paura di dire le cose che pensano, ma sono i primi a difendere un'ingiustizia.

Il costume perfetto allora è quello di Morticia o Wednesday Addams.

Sagittario

A proprio agio con il resto del mondo, i nati sotto il segno del Sagittario sono felici con il passaporto in mano e uno zaino in spalla.

Leader nati, non si preoccupano mai di ciò che pensa la gente. Hanno una visione creativa, apprezzano i cambiamenti e rimangono al passo con le ultime novità in fatto di arte e cultura.

Provate allora a travestirvi da Principessa Leila, da Lara Croft, Karen Smith di Mean Girls o Joy di Inside Out.

Capricorno

I Capricorno sono estremamente ambiziosi e non hanno paura di rimboccarsi le maniche e lavorare a lungo e duramente per raggiungere i loro obiettivi.

Responsabili, intelligenti e pazienti. Pratici per natura, hanno il desiderio di capire tutto ciò che li circonda.

La curiosità e l'approccio dei nati sotto questo segno emulano quelli della Pantera Rosa.

Altre idee per il costume di Halloween dei Capricorno: Miranda Priestly de Il diavolo veste Prada, Buffy l'ammazzavampiri, e Meghan Markle.

Acquario

I nati sotto questo segno hanno una spiccata vena artistica e riescono a seguire il flusso in modo assolutamente naturale e senza sforzi.

Hanno una mentalità aperta, e sanno che le persone con cui potrebbero avere più in comune sono quelle che gli assomigliano di meno.

Per Halloween allora, provate a travestirvi dall'eccentrica Undici di Stranger Things, da Esmeralda de Il gobbo di Notre Dame o Biancaneve.

Se invece volete prendere spunto da personaggi reali scegliete Frida Kahlo o Angelina Jolie.

Pesci

I Pesci amano divertirsi: hanno una visione del mondo molto infantile.

I nati sotto questo segno possono essere estremamente sensibili, e anche ottimi amici. La loro natura romantica e le innate tendenze d'evasione caratterizzano spesso un forte lato artistico.

Scegliete un costume che rispecchi la vostra personalità, come Carrie Bradshaw di Sex & The City, Luna Lovegood di Harry Potter o Alice nel Paese delle Meraviglie.