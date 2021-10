In cerca di idee per il make-up dedicato ad Halloween? Ecco una selezione dei best of per un notte all'insegna dell'horror

È arrivato il momento di pensare al trucco per Halloween: la notte del 31 ottobre è sempre più vicina e per chi è in cerca di ispirazioni e look davvero spaventosi, questo è il posto giusto.

Trucco, capelli, nail art e non solo: che sia una festa a casa, un party organizzato o solo un drink in compagni un po' di horror non deve assolutamente mancare.

Poco o tanto tempo a disposizione? Qui troverete le idee più o meno facili per look spooky ma anche super glam per un trucco Halloween indimenticabile.

Make-up da bambola

La più celebre delle bambole dei film horror, Chucky, diventa realtà in questo make-up per il 31 ottobre. Parrucca rossa, maxi ciglia e lentiggini all over: un trucco spaventoso, ma glam allo steso tempo.

Witch inspiration

Quando si parla di 31 ottobre è impossibile non pensare alle streghe e questo look total black è un inspo da non sottovalutare. Rossetto, ombretto, mascara, maxi ciglia finte e, immancabile, la matita nera. Da aggiungere, poi, tanta voglia di sfumare e delineare piccoli dettagli sul viso.

Neon skeleton

Chi ha voglia di creare e osare con i colori può sperimentare con questo scheletro dalle tonalità fluo e neon. Applicazioni, watercolor e un parrucca super colorata: ecco gli ingredienti per questo look dedicato al 31 ottobre.

Sposa cadavere

Se per il 31 ottobre avete programmato una maratona all'insegna dei film di Tim Burton, il look di Emily (la Sposa Cadavere) è un make-up da riprodurre assolutamente. Focalizzatevi sul trucco occhi con un smokey eyes scurissimo e intenso, aggiungendo poi un incarnato pale e contouring con ombretti grigi e neri.

Zombie

Abilità con gli effetti speciali, sangue e applicazioni? In questo caso il look da zombie è la scelta giusta. Il nostro consiglio è quello di abbinare un make-up glam e super elegante, magari con un eyeliner cat-eye, a un effetto speciale.

Trucco occhi

Colori, sfumature, piccoli disegni e tanto altro. Anche il trucco occhi può trasformarsi in una tela perfetta per Halloween. Se le idee scarseggiano, abbiamo selezionato tantissime inspo colorate per la notte del 31 ottobre.

Eyeliner rosso, sangue posticcio e ciglia finte: la vera sfida è solo riuscire a fare entrambi gli occhi uguali.

Poteva mancare Jack Skeletron per il trucco della notte più paurosa dell'anno?

Jack-o'-lantern sia come decorazione, sia come trucco occhi per una serata speciale.

Glam e pauroso? Più o meno, ma il fascino di questo look è innegabile.

Autore: Gaia Magenis | Photo Credits: Unsplash