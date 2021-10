E se la notte più paurosa dell'anno diventasse in un istante anche la più glamour? Con questi capi e accessori a tema il look per Halloween è servito!

Halloween 2021 è ormai alle porte e se l'anno scorso, causa emergenza sanitaria, è stato tutto decisamente più "sottotono", forse quest'anno potremo finalmente goderci un po' di più il lato glamour della faccenda. Che abbiate in ballo una festa a tema con gli amici o che vogliate solo un piccolo dettaglio per assecondare la tradizione senza strafare (e magari postare sui social una foto "da paura"), siete in ogni caso nel posto giusto.

Abbiamo preparato infatti una selezione ad hoc con tutte le proposte più interessanti in circolazione per ottenere un look dark da urlo: abiti neri muniti di balze, piume o dettagli in pizzo, gonne e top in tulle see-through, gioielli e accessori con fantasmi, ragni e creature misteriose, e naturalmente qualche tocco color zucca che non gusta mai.

Scegliete il vostro trick or treat rigorosamente fashion per la notte più terrificante dell'anno!

Halloween 2021: i capi e gli accessori moda a tema Abito ALESSIA SANTI



Credits: alessiasanti.com

Collana con fantasmino ALIITA



Credits: aliita.com

Body stampa ragnatele BOOHOO



Credits: it.boohoo.com

Gonna midi BEATRICE .B



Credits: beatriceb.com

Cappello da strega FLYING TIGER COPENHAGEN



Credits: eu.flyingtiger.com

Pumps glitter A.BOCCA



Credits: abocca.co

Collana con carrozza/zucca Disney by CANDS ITALY



Credits: candsitaly.it

Borsa in nappa ADAIS



Credits: adaisofficial.com

Body con teschio HYDROGEN



Credits: hydrogen.it

Abito in pizzo ERMANNO SCERVINO



Credits: ermannoscervino.com

Combat boots CARMENS



Credits: carmens.it

Pumps Eva Longoria by ESCARPE



Credits: escarpe.it

Pullover a girocollo GANT



Credits: it.gant.com



Camicia con fiocco LES COPAINS



Credits: lescopains.com

Bomber crop ricamato PENCE 1979



Credits: pence1979.com

Calzini in pizzo PIERRE MANTOUX



Credits: pierremantoux.com

Stivaletti stringati TAMARIS



Credits: tamaris.com

Blusa TWINSET MILANO



Credits: twinset.com

Abito a dolcevita AMOTEA



Credits: amotea.com

Stivali alti CHIE MIHARA



Credits: chiemihara.com

VERNISSE



Credits: vernisse.it

Crop top di tulle BERSHKA



Credits: bershka.com

Pantaloni a vita alta in ecopelle FUORIUSO



Credits: fuoriuso.eu

Bracciale con teschi GIOVANNI RASPINI



Credits: giovanniraspini.com

Chiodo in pelle BLAUER USA



Credits: blauerusa.com

Piumino con cappuccio DUVETICA



Credits: duvetica.it

Top jacquard ALESSANDRO ENRIQUEZ



Credits: alessandroenriquez.com

Gonna in coordinato ALESSANDRO ENRIQUEZ



Credits: alessandroenriquez.com

Cintura in pelle GAVAZZENI



Credits: gavazzeni.eu

Blazer OBLIQUE CREATIONS



Credits: obliquecreations.eu

Abito in maglia con bottoni gioiello MOTIVI



Credits: motivi.com

Stivali stringati CULT



Credits: cultofficial.com

Orecchini Rainbow LIL MILAN



Credits: lilmilan.com

Borsa con perline ANTEPRIMA



Credits: anteprima.com

Camicia in similpelle NARA CAMICIE



Credits: naracamicieonline.com

Abito in velluto LUISA SPAGNOLI



Credits: luisaspagnoli.it

Abito in maglia plissé FALCONERI



Credits: falconeri.com

Stivali alti in pelle MARIA LUCA



Credits: maria-luca.com

T-shirt con piume FREDDY



Credits: freddy.com

Bottiglia termica Pop Vampire Shock IZMEE



Credits: izmee.com

Minidress con piume e volant KOCCA



Credits: kocca.it

Stivaletti con tacco CAFENOIR



Credits: cafenoir.it

Borsa LE PANDORINE



Credits: lepandorine.it

Felpa ricamata AVRIL 8790



Credits: avril8790.it

Bracciale KULTO 925



Credits: kulto925.com

Anello OPSOBJECTS



Credits: opsobjects.com

Stivaletti MALONE SOULIERS



Credits: malonesouliers.com

Orecchini a forma di ragno ASOS



Credits: asos.com

Shopper con piume Pashbag ATELIER DU SAC



Credits: atelierdusac.com

Camicia in similpelle PRIMARK



Credits: primark.com

Gonna con pannelli di tessuto OTTOD'AME



Credits: ottodame.it

Borsa a tracolla PLINIO VISONA'



Credits: pliniovisona.com

Sandali stampa cocco BIRKENSTOCK



Credits: birkenstock.it

Orecchini PDPAOLA



Credits: pdpaola.com

Mollette per capelli con zucche PRIMARK



Credits: primark.com

Cappotto TAGLIATORE 0205



Credits: tagliatore.com

Abito midi con dettaglio cut-out SFIZIO COLLECTION



Credits: sfiziocollection.com

Bracciale a catena RUE DES MILLE



Credits: ruedesmille.com

Gonna plissé TESEI



Credits: teseiofficial.com

Orecchini TITÁ BIJOUX



Credits: titabijoux.com

Abito lungo con maniche a sbuffo e gonna plissé VERONICA IORIO



Credits: veronicaiorio.com

VANS e WARNER BROS. CONSUMER PRODUCTS hanno lanciato la collezione "Vans x Horror"



Courtesy of Press Office

Body in velluto WOLFORD



Credits: wolfordshop.it

Pantaloni con risvolto WOMAN IN BERWICH



Credits: berwich.com

