Decidere cosa indossare a una festa è un ottimo modo per esprimere la propria personalità - e rispettare la propria personalità è il modo migliore per sentirsi a proprio agio

La psicologia della moda non solo può aiutarvi quando non sapete cosa mettere, ma decidere cosa indossare sulla base della vostra personalità vi aiuterà a sentirvi bene con voi stessi, con il vostro corpo e nel contesto in cui siete.

Dovete pensare a tutto il look: trucco, capelli, vestiti, scarpe, accessori. Solo così vi sentirete allineate con quello che sentite e con quello che state vivendo.

Come volete sentirvi durante la serata?

Immaginate come vorreste sentirvi durante l'occasione per cui state scegliendo un outfit.

Qualcuno avrà bisogno di sentirsi sicuro di sé, qualcun altro sentirà la necessità di non dare nell'occhio, qualcuno vorrà liberare la sua anima più estroversa.

In qualsiasi modo vogliate sentirvi potrete utilizzare l’abbigliamento per sentirvi proprio così.

Ad esempio per aumentare la sicurezza di voi dovreste osare e indossare qualcosa di diverso dal solito che vi faccia sentire potenti.

Non serve esagerare, bastano degli accessori vistosi, ad esempio.

Ecco qualche suggerimento.

Cosa indossare a una festa secondo la psicologia della moda

Sparkling, per chi vuole sentirsi sicuro di sé

Siete vivaci, estroversi e vi sentite a vostro agio quando siete al centro dell'attenzione?

Bene, è un ottimo momento per liberare la vostra personalità.

Scegliete di brillare con colori vivaci e metallici, pioggia di brillantini al posto dei pantaloni, paillettes, accessori giganti e make up audace.

Lasciatevi andare e conquistateli tutti.

Cozy per chi non vuole dare nell’occhio

Anche gli introversi meritano un look adatto alle feste da cui vorrebbero scappare.

Usate colori neutri e avvolgetevi in capi comodi e morbidi che possano aiutarvi a sentirvi a vostro agio.

No ai tacchi se vi fanno sentire a disagio e sì a piccoli accessori che aumentino la sicurezza in voi stessi. Optate per un make up e un’acconciatura che conoscete e che vi faccia sentire confident con voi stessi.

Non c’è bisogno di osare per adeguarsi agli altri, ascoltate quello che vi fa stare meglio.

Originalità per chi si mostra in un modo ma si sente in un altro

Se fate parte di quelle persone che ogni giorno si vestono alla stessa maniera per necessità o comodità ma i cui look in realtà non corrispondono a quello che sono, questo è il momento buono per tirare fuori la vostra vera personalità.

Tulle, frange, abiti scintillanti, tacchi vertiginosi, un tuxedo da uomo: dimenticativi delle critiche e buttatevi a capofitto nella gioia che vi danno dettagli e colori e date libero sfogo al vostro estro.