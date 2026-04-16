Dal prezzo dei biglietti alla sistemazione in hotel, partecipare al Coachella può arrivare a costare anche 10 mila dollari

Ogni anno il Coachella torna a far parlare di sé. Non solo per la line-up stellare o i look iconici, ma anche per i costi (sempre più alti) necessari per partecipare. E il 2026 non fa eccezione.

Tra biglietti, voli, alloggi e spese varie, vivere l’esperienza del Coachella è ormai diventato un vero e proprio investimento. Non si tratta più solo di un festival musicale, ma di un evento globale che mescola musica, moda e lifestyle, attirando oltre 100.000 persone al giorno nel deserto californiano di Indio.

Ma quanto si spende davvero per un weekend al Coachella? Spolier: sono cifre folli!

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Il costo dei biglietti per il Coachella: il primo (importante) investimento

Il primo passo per entrare nel mondo del Coachella è, ovviamente, il biglietto. Per l’edizione 2026, i pass General Admission partono da circa 549 dollari (circa 470 euro), mentre quelli VIP iniziano da 1.199 dollari (oltre 1.000 euro).

Ma questi sono solo i prezzi “base”. In realtà, per alcuni weekend e soprattutto attraverso la rivendita ufficiale, le cifre salgono rapidamente. Non è raro che i biglietti superino i 2.000 dollari, con picchi ancora più alti per le richieste last minute.

E considerando gli headliner di quest’anno, da Sabrina Carpenter a Justin Bieber fino a Karol G, la domanda resta altissima, contribuendo a far lievitare ulteriormente i prezzi.

Tutti gli altri costi

Se il biglietto è solo l’inizio, il vero costo del Coachella si costruisce sommando tutte le altre spese.

Chi sceglie un’esperienza più essenziale, con campeggio e budget contenuto, può arrivare a spendere tra i 2.500 e i 3.000 dollari totali (circa 2.100-2.500 euro). Una cifra che include pass, alloggio basic e spese minime.

Ma basta alzare leggermente il livello per vedere il budget crescere rapidamente. Con formule VIP, glamping o sistemazioni più comode, si passa facilmente a 4.000-5.000 dollari (oltre 3.400 euro).

E poi c’è la versione più glamour del Coachella; quella fatto di hotel di lusso, trasferimenti privati, pool party esclusivi e pacchetti premium. In questi casi, la spesa può superare anche i 10.000 dollari a persona, arrivando a oltre 8.500 euro per soli due giorni.

Senza dimenticare voli internazionali, cibo, drink e altre spese notmali; voci che incidono molto più di quanto si pensi.

Nonostante i costi folli, il Coachella continua a essere uno degli eventi più ambiti al mondo.

Il motivo? Non è solo la musica. È l’esperienza complessiva: due giorni immersi in un universo fatto di concerti, moda, socialità e cultura pop. Un luogo dove si incontrano celebrity, influencer e appassionati da ogni parte del mondo.

E forse è proprio questo il punto: il Coachella non è più solo un festival, ma un simbolo. E come tutti i simboli, ha un prezzo. Sempre veramente alto.