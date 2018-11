Cara Delevingne, in smoking e stuzzicadenti a un royal wedding, ha sicuramente infranto il protocollo reale (ma aveva prima chiesto il permesso alla sposa)

Quando Cara Delevingne ha passeggiato vestita di uno smoking Emporio Armani sulla ghiaia direzione la St. George Chapel del Castello di Windsor il mese scorso per il matrimonio della Principessa Eugenia, molte bocche (legate alla tradizione) si sono spalancate all'idea di aver visto la modella inglese vestita in un modo così palesemente in disaccordo con il codice di abbigliamento che concerne gli invitati della Royal Family.

Ma in un'intervista a Grazia UK Cara Delevingne ha rivelato che la principessa Eugenia era al corrente del suo desiderio e che inoltre ha fatto in modo di chiedere il permesso alla futura sposa prima di indossare il suo look ispirato al menswear.

Il protocollo consigli alle donne invitate a un matrimonio reale di indossare un sobrio vestito da giorno accompagnato da capello, ma Cara Delevingne aveva optato per un completo in tre pezzi, con tanto di giacca nera lunga fino al ginocchio, un cappello a cilindro di Chanel, e, naturalmente, uno stuzzicadenti appoggiato sul lato della bocca.

Sembra che Eugenie, da parte sua, sarebbe stata più sorpresa se la modella si fosse vestita in modo diverso.

(Continua sotto la foto)

Cara Delevingne ha chiesto il permesso a Eugenia

«Eugenie è stata mia amica da quando era una bambina e ha sempre saputo quanto io desiderassi indossare un tailleur con coda - ha detto la Delevingne in un'intervista a Grazia - Le ho mandato un messaggio, perché non ero sicura di poterlo fare e lei ha risposto: 'Certo, non mi aspettavo nient'altro da te!'»

Cara Delevingne ha aggiunto: «Ho trovato molto interessante il fatto che un gran numero di persone siano venute da me a dirmi: 'Sei così coraggiosa a indossare questo completo!' Ed io ero tipo 'Davvero? Mi sento molto più a mio agio in questo modo'».

Inoltre, a suo favore non ha avuto alcun pensiero riguardo alla possibilità di un malfunzionamento dell'abito di fronte al vento fortissimo che ha attraversato il castello Windsor nel corso della giornata dedicata al matrimonio della principessa Eugenia.

** Tutto quello che c'è da sapere sul Royal Wedding della principessa Eugenia **