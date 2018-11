Il Calendario dell'Avvento non è solo con il cioccolato: beauty, birra, Lego o caramelle, ecco i Calendari dell'Avvento per adulti più belli del 2018

Con il sole che tramonta a metà pomeriggio si può dire ufficialmente iniziato il countdown per Natale.

E quale modo migliore per tenere il conto dei giorni che ci separano alle vacanze se non quello di spacchettare un regalino ogni giorno?

È questa la duplice funzione dei Calendari dell'Avvento: tenere d'occhio la data e premiarsi ogni giorno per il solo fatto di meritarselo.

Ognuno di noi dovrebbe averne uno, compresi cani e gatti di casa.

Ecco dunque i Calendari dell'Avvento più belli e originali del 2018 tra cui scegliere il proprio preferito.

(Continua sotto la foto)



Calendario dell'Avvento Kinder

Più dolce è l'attesa più magico sarà il Natale. Il calendario dell'Avvento Kinder è un evergreen.

Ogni finestrella una bontà.

Sconsigliato a chi vuol fare una dieta preventiva prima delle abbuffate, ma davvero riuscireste a resistere?

Proposto in tre varianti, potete scegliere la vostra preferita o fare l'en plein.

Calendario dell'Avvento Disney

Non si è mai troppo bambini per farsi trasportare nel mondo Disney.

Personaggi e accessori sbucano dai cassettini del Calendario dell'Avvento DisneyAnimators. Se invece a riempire i pacchetti regalo volete essere voi, c'è anche la versione fai da te.

Topolino ci mette l'albero e le finestrelle, voi i pensierini.

Disponibili nei Disney Store e nello shop online.

Calendario dell'Avvento Essence

Per tutto il mese di novembre, Essence offre un calendario dell’Avvento in edizione limitata perfetto per tutte le appassionate di beauty.

La box rettangolare è concepita come un piccolo mercatino di Natale.

Aprite tutti i piccoli negozietti del mercatino e all’interno troverete le singole scatolette numerate con il giorno del calendario.

All’interno di ogni scatoletta sorprese e prodotti Essence per occhi, viso, labbra e unghie.

Calendario dell'Avvento per cani e gatti



Chi l'ha detto che il conto alla rovescia debba essere solo per noi umani?

Lily's Kitchen, azienda inglese che produce cibo di qualità per cani e gatti, ha creato due calendari dell'Avvento per gli amici a quattro zampe, siano essi felini o canini.

Dietro ognuna delle 25 finestrelle si trovano snack e croccantini.

Oltre a questi, potrete trovare in commercio anche speciali preparazioni per il pranzo di Natale.

Calendario dell'Avvento della birra



Di sicuro il più apprezzato dal genere maschile, ma anche da parecchie donne.

Il Beery Christmas è il calendario dell'Avvento per gli appassionati della birra artigianale.

A ogni finestra ne scoprirete una produzione diversa.

Calendario dell'Avvento Amazon Beauty

È una novità l'edizione limitata dedicata a tutte coloro che al posto di dolcetti e gadget preferiscono prodotti di bellezza.

Il Calendario dell'Avvento Amazon propone 24 prodotti beauty di vari brand, tra cui Biopoint, Foreo, Nivea, Kokostar, Labello, Olaz e Rimmel.

Non ne avete abbastanza? Qui trovate tutti i calendari dell'Avvento beauty da non perdere.

Calendari dell'Avvento Playmobil

Sono tutti da collezionare i calendari dell'Avvento Playmobil, che anche quest'anno propone diversi contesti di gioco, da creare giorno per giorno, finestrella dopo finestrella.

Si va dal Ballo nel Salone di Cristallo al Laboratorio di Babbo Natale, fino al maneggio e al bosco degli animali.

Quasi un peccato dover scegliere.

Calendario dell'Avvento Haribo

Se siete stanchi di giochi e cioccolatini, ma non volete rinunciare alla dolcezza, il calendario dell'Avvento Haribo è ciò che fa per voi.

Ogni giorno una caramella diversa, tra i grandi classici del marchio, gommose, rondelle, liquirizie e tante altre.

Calendario dell'Avvento Lego

Anche quest'anno potrete sbizzarrirvi tra personaggi, oggetti e mattoncini per ricostruire città e mondi fantastici.

Potete scegliere fra le varie linee, Star Wars, City o Friends.

Oppure collezionarli tutti.

Calendario dell'Avvento Man's Stuff

Assodato che certi uomini sono più vanitosi delle loro compagne, il calendario dell'Avvento di Man's Stuff è l'ideale.

Ogni cassetto contiene un accessorio per la barba, i capelli o la manicure.

Da aprire un giorno sì e un giorno no.