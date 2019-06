Dopo A Star Is Born, i fan non vedevano l'ora di rivedere insieme Bradley Cooper e Lady Gaga - e a quanto pare potrebbe succedere presto in un film Marvel

Proprio quando iniziavamo a pensare che non li avremmo più rivisti insieme sul grande schermo, Lady Gaga e Bradley Cooper potrebbero tornare a condividere il set nel film della Marvel Guardiani della Galassia 3, e interpretare addirittura il ruolo di due amanti.

Un insider ha raccontato a Hollywood Life che Cooper e Gaga sono stati presi in considerazione per il film:

«C'è una fortissima possibilità che Lady Gaga e Bradley lavoreranno di nuovo insieme per Guardiani della Galassia 3 - ha detto la fonte - Per ora, solo pochi nomi del cast sono stati confermati, ma la possibilità è che Bradley riprenderà il suo ruolo di Rocket Raccoon e Gaga interpreterà la sua amante».

«È vero che i loro personaggi sono animati, ma la cosa è lo stesso eccitante. Il pubblico li vuole insieme, e anche le case cinematografiche, perché quei due insieme sono il botteghino d'oro».

Quindi, di certo non otterremo lo stesso livello di chimica che i due attori hanno mostrato nelle scene di A Star Is Born, ma i fan accetteranno con assoluto piacere anche personaggi animati se è quello che ci vuole per riunire questa coppia.

Nonostante ciò, Lady Gaga e Bradley Cooper probabilmente non canteranno più insieme le canzoni di A Star Is Born.



Perché? Ecco cosa dice la fonte:

«Badley e Gaga hanno realizzato che A Star Is Born è stato un momento a sé nel tempo, molto speciale, e non dimenticheranno mai tutte le loro esibizioni della canzone che li ha resi così famosi come duo, specialmente durante gli Oscar; ma non hanno in programma di esibirsi di nuovo perché non vogliono rovinare la cosa ripetendola troppe volte».