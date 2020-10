Se sognate di uscire dall'acqua come Ursula Andress in bikini da Bond Girl, ora potreste avverare il vostro sogno. Certo, servono alcune migliaia di euro

I fan di James Bond potrebbero dover aspettare fino al prossimo anno per vedere al cinema la prossima avventura dell'agente 007, ma qualche fortunato potrebbe mettere le mani su uno degli oggetti più famosi dei film del passato: il bikini indossato da Ursula Andress in Dr. No, il primo film di Bond.

Il costume a due pezzi, color avorio, sarà infatti all'asta a Los Angeles il 12 e 13 Novembre, e si stima che la vendita raggiungerà i 500 mila dollari (più di 420 mila euro).

Il bikini da Bond Girl di Ursula Andress è tra i capi d'abbigliamento più iconici del cinema

Ursula Andress, che ora ha 84 anni, catturò l'attenzione del mondo quando fece il suo debutto nel film di James Bond del 1962, al fianco di Sean Connery.

Nel caso non abbiate mai visto Dr. No, Ursula Andress ha interpretato Honey Ryder, una sommozzatrice che viene coinvolta nella missione di James Bond per sconfiggere l'antagonista.

Una delle scene più memorabili, che hanno reso famoso il costume in asta, è quando Honey emerge dall'oceano con una conchiglia in mano e un fodero allacciato ai fianchi. Da allora la scena è stata copiata e parodiata innumerevoli volte.

Ursula Andress aveva già venduto il bikini Dr. No a un'asta di Londra nel 2001, alla modica cifra di $45.200 (circa 38mila euro). Due decenni dopo, questo pezzo di moda e cultura pop cambierà proprietario.

Il responsabile degli acquisti di Profiles in History, casa d'asta dove verrà battuto il costume, ha detto:

«È il bikini più famoso al mondo. Non solo, è una delle scene più memorabili dell'intero franchise di Bond: ha dato il via all'intero fenomeno delle Bond girl».