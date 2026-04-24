Tra psicologia, biologia e social, la April Theory racconta perché la primavera diventa il momento perfetto per rimettere ordine nella propria vita

Sicuramente ne avete sentito parlare. O perlomeno l'avete vista su TikTok.

Stiamo parlando della April Theory, la teoria virale, diventata virale sui social, che sostiene che aprile sia il mese in cui tutto, improvvisamente, prende una direzione diversa.

Ma di cosa si tratta esattamente? E perché sempre più persone si riconoscono in questa idea che aprile sia il vero momento in cui tutto cambia?

Non è solo una suggestione social. La April Theory parte da un’intuizione semplice: con l’arrivo della primavera, qualcosa dentro di noi si rimette in moto. Non si tratta di diventare persone diverse, ma di tornare a esserlo; con più energia, più lucidità, meno compromessi.

Dopo mesi di vita in “modalità inverno”, fatti di solita routine e una certa tolleranza verso ciò che non funziona, aprile arriva come una lente più nitida sulla nostra vita. E, improvvisamente, iniziamo a vedere.

**5 cose da fare per sfruttare il potere energetico della primavera**

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Perché aprile sembra un nuovo inizio (più di gennaio)

Se gennaio è il mese dei buoni propositi, aprile è quello delle decisioni reali. La differenza è tutta qui.

Secondo la April Theory, è proprio il cambio di stagione a fare la differenza. Le giornate si allungano, la luce aumenta e con lei anche la produzione di serotonina e dopamina (i neurotrasmettitori legati al benessere e alla motivazione).

Il risultato? Più energia, più voglia di uscire, più chiarezza mentale.

Non a caso, molte persone raccontano di sentirsi “risvegliate” proprio in questo periodo. È come uscire da un letargo emotivo: improvvisamente si ha voglia di fare ordine, nella casa ma soprattutto nella propria vita.

A questo si aggiunge anche un elemento simbolico. In astrologia, l’anno nuovo inizia con l’Ariete, a fine marzo. E aprile diventa così il primo vero mese di slancio, azione, cambiamento.

April Theory e relazioni: perché molte coppie entrano in crisi

È qui che la April Theory diventa più interessante. E, per qualcuno, anche più destabilizzante.

Quando questa nuova energia incontra la sfera sentimentale, nasce quella che sui social viene chiamata April Relationship Theory. Che vuol dire? Che aprile non rovina le relazioni, ma le rende più visibili - a vostri stessi occhi e a quelli degli altri.

Durante l’inverno tendiamo a tollerare di più. Il freddo, la routine, la voglia di stare al sicuro (sì, anche in amore) ci portano a chiudere un occhio su tante cose. Alcuni compromessi passano inosservati, alcune dinamiche vengono accettate per inerzia.

Poi arriva aprile. E con lui una domanda semplice ma potente: sono davvero felice?

Non sempre la risposta è quella che ci aspettiamo. Ecco perché, secondo molti racconti su TikTok, questo è il periodo in cui aumentano le rotture, ma anche le svolte importanti all'interno di una coppia.

Tra scienza, social e suggestione: quanto c’è di vero

Come tutte le teorie nate online, anche la April Theory va presa per quello che è: una teoria nata online, appunto.

Quindi è tutta finzione e suggestione social? No.

Da un lato, questa teoria, ha basi concrete: il cambio di stagione influisce davvero sull’umore e sul comportamento. Dall’altro però c’è anche una componente narrativa: are un nome a una sensazione collettiva (come fa la April Theory) aiuta a riconoscerla e, in un certo senso, a legittimarla.

E poi c’è l’effetto “specchio”: credere che aprile sia il momento del cambiamento può diventare la spinta per fare davvero quel passo che si rimandava da tempo.

Questo non significa che tutto debba cambiare. Né che ogni relazione sia destinata a finire. Ma può essere un’occasione per fare un check-in con se stessi: capire cosa funziona, cosa no, e cosa si vuole davvero dalla prossima stagione della propria vita.