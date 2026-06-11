Alla soglia dei 62 anni, Demi Moore prepara ogni red carpet con una maschera viso coreana da circa 20 euro. In 10 minuti promette idratazione profonda e glow compatto sulla pelle matura, ma il segreto è come inserirla nella routine.

Demi Moore ha superato i 60 anni e prima di ogni red carpet si affida a una maschera viso coreana che costa più o meno quanto una pizza con le amiche. Non è un trattamento da clinica di lusso, ma una semplice maschera in tessuto che promette di idratare a fondo la pelle in 10 minuti, regalando quel glow compatto che vediamo nelle foto.

A svelarlo non è stata Demi, ma il suo make up artist Rokael Lizama, che su Instagram ha elencato uno per uno i prodotti usati per preparare il viso dell’attrice. Fra questi c’è la Dr. Althea Jelly Seal Dewy Mask, maschera K-beauty ora reperibile anche in Italia e già molto amata dalle pelli secche.

Il segreto di glow di Demi Moore è una maschera coreana da 10 minuti

Nel backstage Lizama inizia con una crema idratante leggera, la 345 Relief Cream, poi applica la Jelly Seal Dewy Mask per potenziare e sigillare l’idratazione. Dopo la posa miscela qualche goccia di siero AquaMarine Deep Serum nel fondotinta e conclude con uno spray idratante. Il bello è che il passaggio chiave, la maschera, costa circa 18-22 euro per quattro pezzi sui principali e-commerce che spediscono in Italia.

Cos’è la Jelly Seal Dewy Mask e perché piace alla pelle matura

Tecnicamente è una maschera in garza morbida con doppio strato di gel. Questo consente al tessuto di aderire bene al viso e di trattenere una grande quantità di siero, senza gocciolare. Le beauty editor che l’hanno provata parlano di una texture sottilissima ma molto imbevuta: dopo la rimozione resta prodotto a sufficienza per collo e décolleté.

Nella formula troviamo pantenolo, polimeri idratanti e un complesso chiamato PhytoPDRN da loto, pensato per sostenere la barriera cutanea e migliorare l’elasticità. Secondo i dermatologi, dopo i 60 anni la pelle perde acqua più in fretta e diventa più fragile: una formula lenitiva e leggermente filmogena, come questa, aiuta a limitare la disidratazione e a dare subito un aspetto più pieno.

Perché fa quasi miracoli sulle donne dopo i 60 anni

Dopo la menopausa molte di voi notano che il viso tira, il fondotinta segna le rughette e qualsiasi cipria invecchia di colpo. Gli esperti spiegano che spesso sono rughe di disidratazione, diverse da quelle dovute al cedimento dei tessuti. Riempire rapidamente lo strato superficiale di acqua e attivi lenitivi rende la pelle più elastica, attenua le linee sottili e fa scivolare meglio il trucco.

Ed è esattamente ciò che offre la maschera viso coreana Jelly Seal Dewy Mask: in 10-15 minuti dà un surplus di idratazione che molte recensioni descrivono durare per ore, con incarnato più luminoso e rimpolpato. La formula è vegana e senza profumo, quindi adatta anche a pelli sensibili, purché non siano molto acneiche o oleose, che potrebbero percepirla un po’ troppo ricca.

La routine da 10 minuti ispirata a Demi Moore

Per portare l’idea nel vostro bagno non servono venti prodotti. Detersione delicata, senza schiume aggressive. Un velo di crema idratante leggera per preparare il viso. Applicate poi la maschera Jelly Seal Dewy Mask su pelle asciutta, accomodatevi sul divano o a letto e lasciatela agire 10 minuti, così il siero resta ben a contatto con la pelle.

Una volta rimossa, massaggiate il prodotto in eccesso su viso, collo e mani. Per un effetto ancora più luminoso potete miscelare una goccia di siero idratante liquido nel fondotinta, oppure scegliere una base molto leggera. I siti che la vendono suggeriscono 2-3 utilizzi a settimana; se la pelle è sensibile, iniziate con una sola applicazione e osservate la reazione.

Dove comprarla in Italia e cosa controllare

In Italia la Jelly Seal Dewy Mask non è ancora in tutte le profumerie, ma si trova online su negozi specializzati in cosmetica coreana e su marketplace internazionali che spediscono nel nostro Paese. Il prezzo medio è di circa 20 euro per quattro maschere, spesso con sconti. Le recensioni parlano di pelle più morbida e compatta, con qualche avvertimento: è talmente imbevuta che conviene usarla sdraiate. Se fosse introvabile, orientatevi su maschere coreane idratanti con acido ialuronico e ceramidi, pensate per pelli secche.

I trucchi finali per sfruttarla al massimo dopo i 60

Se la vostra pelle è sottile o facilmente reattiva, fate un patch test sulla mandibola la prima volta e non abbinatela nella stessa serata a retinolo o acidi esfolianti. Usatela preferibilmente la sera, così la pelle gode del film idratante per tutta la notte, e la mattina seguente applicate sempre la protezione solare. In estate potete tenerla in frigo per un effetto defaticante, in inverno diventa il piano B quando il viso chiede soccorso immediato.