Apple store Milano Piazza Liberty apre al pubblico giovedì 26, ma vi ci portiamo in anteprima: tra alberi, fontane, schermi giganti e un nuovo anfiteatro, ecco cosa vi aspetta

Giovedì 26 Luglio, alle 5 del pomeriggio, l'attesissimo Apple Store di Milano apre le sue (incredibili) porte al pubblico.

Siamo stati a visitarlo in anteprima, e vi anticipiamo che non solo l'impatto visivo con la nuova Piazza Liberty è da lasciare a bocca aperta.

L'intero spiazzo a fianco del Duomo è diventato l'ingresso del negozio, composto da una scalinata anfiteatro e due altissime fontane.

Due piani più in basso, lo store, negli spazi che erano del cinema Apollo.

Ecco cosa vi aspetta al suo interno, in attesa dell'inaugurazione.

*** Quando apre Apple Store Milano ***

Si entra passando sotto le fontane

Due gli ingressi principali, entrambi scenografici: si può decidere di scendere la scalinata dell'anfiteatro o di passare in mezzo alle fontane che conquistano la piazza.

Se si alza il vento, meglio passare dalla scalinata per evitare l'effetto barca a vela (e non fare la doccia).

Non sarà solo un negozio

A partire dal giorno dell'inaugurazione, una varietà di iniziative gratuite animeranno Apple Piazza Liberty ogni giorno, dal 26 luglio, attraverso il programma "Today at Apple", che consiste in una raccolta di programmi, gratuiti in tutti gli oltre 500 store Apple nel mondo, su temi che spaziano dalla foto e video alla musica, dalla programmazione all'arte e design e altro ancora.

Le sessioni pratiche sono guidate da membri altamente qualificati del team, con sessioni che spaziano dall’apprendimento dalle basi a programmi di livello professionale.

Le iscrizioni sono già attive all'indirizzo www.apple.com/it/today.

Ci si può andare anche di sera

Apple Store Piazza Liberty sarà aperto dalle 10 del mattino alle 21.

Tutti i giorni della settimana.

Dentro ci sono gli alberi

Nonostante sia sotto terra, nel negozio entra luce naturale dalla piazza.

È quella che filtra dalla scalinata.

All'interno, 8 ficus creano una piazza dove avranno luogo gli incontri e gli eventi.

Sul fondo dello store, un gigantesco schermo in 6K.

*** Il design di Apple Store Piazza Liberty ***

Non ci sono in vendita solo prodotti Apple

Protagonisti dell'Apple Store ovviamente sono i prodotti Apple, ma non ci si trovano solo quelli.

Nonostante i tavoli siano dedicati esclusivamente a iPhone di varie generazioni, AppleWatch, iPad e Mac, le pareti sono coperte di accessori firmati dalla mela e di prodotti amici del marchio - su cui Apple mette il suo sigillo di garanzia e con cui viene certificata la perfetta integrazione con le App Apple, Salute e Casa.

Corde wireless con lettura dei dati corporei (da abbinare a Salute) termometri, bilance intelligenti (e in grado di distinguere la composizione corporea), sistemi di monitoraggio del sonno e perfino uno spazzolino elettrico per i denti.

Da abbinare a Home, poi, ampia offerta di gadget per la casa, l'illuminazione e la musica.