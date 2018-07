L'attesissimo primo negozio Apple a Milano, in Piazza Liberty, apre giovedì 26 Luglio: appuntamento per l'inaugurazione al pubblico alle 5 del pomeriggio

Ci siamo. Dopo un'attesa (durata anni, per i fan della mela) Apple è pronta ad aprire il suo primo negozio a Milano, in Piazza Liberty, negli spazi sotterranei che erano del cinema Apollo e con un ingresso che ridisegna completamente l'aspetto della piazza che sorge al fianco del Duomo.

Data ufficiale: 26 Luglio.

L'apertura al pubblico, comunicano da Apple, sarà alle 5 del pomeriggio.

Nell'attesa, Apple celebra la creatività di Milano presentando 21 artisti locali che hanno creato nuovi lavori per questa apertura: foto, video, illustrazioni e musica, ognuno dei quali rappresenta la loro risposta personale alla domanda: Cosa farai domani, Milano?

Le loro risposte sono un’istantanea delle energie creative della città che da oggi animano le lettere che campeggiano sulla copertura dello store.

A partire dal giorno dell'inaugurazione, invece, una varietà di iniziative gratuite animeranno Apple Piazza Liberty ogni giorno, dal 26 luglio, attraverso il programma "Today at Apple", che consiste in una raccolta di programmi, gratuiti in tutti gli oltre 500 store Apple nel mondo, su temi che spaziano dalla foto e video alla musica, dalla programmazione all'arte e design e altro ancora. Le sessioni pratiche sono guidate da membri altamente qualificati del team, con sessioni che spaziano dall’apprendimento dalle basi a programmi di livello professionale.

Le iscrizioni sono possibili a partire da domani, 20 luglio, all'indirizzo www.apple.com/it/today.

Se volete seguire i lavori lo si può fare online sul sito www.apple.com/it/retail/ piazzaliberty .



