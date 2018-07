Il 26 Luglio inaugura finalmente l'attesissimo Apple Store milanese di Piazza Liberty. Scopritelo con noi



La data di apertura è ufficiate: 26 Luglio 2018 e una cosa è certa: il nuovo Apple Store in Piazza Liberty, nel cuore di Milano, sarà un vero gioiello di architettura e design.







Disegnato dall’archistar Norman Foster sorgetà completamente sottoterra, come quello sulla Fifth Avenue a New York, e sarà accessibile da una larga scalinata che scenderà verso una cascata d’acqua.







Si entrerà nello store passando proprio tra due alti pareti d’acqua: sono quelle che formano la grande fontana, omaggio alle piazze italiane e allo stretto legame tra Milano e i suoi navigli.







La piazza sarà sempre aperta: un moderno anfiteatro dove sedersi, rilassarsi e vedersi con gli amici.







Nel sito di presentazione del progetto, quelli di Apple scrivono di essere “incredibilmente felici di essere nel centro di Milano, città che da secoli unisce creatività e innovazione”.