Più di 2 milioni di utenti hanno preso parte a questo nuovo trend diventato virale su Instagram, ma si tratta di una truffa. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Negli ultimi giorni, le storie di Instagram sono state inondate di foto dei nostri amici a quattro zampe.

È il nuovo trend, diventato virale, che ha visto cani, gatti e altri animali domestici diventare modelli per un giorno ed essere postati milioni di volte sulla piattaforma social.

**Ecco perché su Instagram guardiamo più volentieri le stories che i post**

"Cosa c'è di nuovo?" vi starete chiedendo, considerata la frequenza piuttosto regolare in cui foto di gattini appaiono sul nostro feed.

La novità è che questo trend promette qualcosa in cambio delle foto di animali.

Come si legge nelle foto, infatti, "We'll plant 1 tree for every pet picture", cioè "Pianteremo un albero per ogni foto di animali domestici".

Alcuni utenti allora stanno usando lo sticker Tocca a te, nuova funzionalità di Instagram, per condividere le foto dei loro vecchi animali domestici, mostrare l'indifferenza dei loro gatti o l'esuberanza dei loro cuccioli di golden retriever.

E anche se non ci lamentiamo all'idea di vedere i nostri amici pelosi tutto il giorno, considerando che aumentano la nostra autostima e ci aiutano a essere più felici, abbiamo qualche domanda riguardo il nuovo trend virale.

**Chi ha cani o gatti in casa è una persona migliore, lo dice la scienza**

Per esempio, vengono davvero piantati degli alberi per ogni foto? Dove verranno piantati? Da chi?

(Continua sotto la foto)

Svelato il mistero dietro la tendenza di Instagram che promette di piantare alberi in cambio di foto di animali

Più di 2 milioni di persone hanno condiviso su Instagram una foto con il proprio cane/gatto.

Questo significa che verranno piantati più di 2 milioni di alberi, come promesso sulla piattaforma social?

Purtroppo la risposta è no.

Molti utenti curiosi si sono rivolti a Twitter nel tentativo di trovare una risposta al mistero digitale, ma nessuno sembra avere svelato l'arcano.

Lo sticker di Instagram infatti non sembra essere collegato a nessuna campagna ufficiale: non è chiaro chi sia il "noi" che pianterebbe gli alberi.

Inoltre, non è possibile vedere chi ha dato il via a questo trend, il che significa che non c'è modo di verificare che gli alberi vengano effettivamente piantati.

Se infatti cliccate sull'adesivo Tocca a te, aggiungete la vostra foto e prendete parte a questo trend, non potrete comunque vedere l'origine dei post. Vedrete invece soltanto tutti coloro che hanno partecipato.

Naturalmente, questa tendenza è diventata virale grazie ai bei musetti dei nostri amici pelosi, ma è assai improbabile che qualcuno, da qualche parte del mondo, pianti un albero per ogni foto pubblicata.

C'è chi la definisce una truffa, chi dà la colpa agli account bot. Più che una frode sembra però essere un misero tentativo di attirare follower.

L'unica cosa che ci rimane da fare è goderci le foto di cani e gatti.