Dal successo improvviso in Euphoria alla passione per musica punk e psicologia: tutto quello che sappiamo su Homer Gere

È da almeno un annetto che il suo nome ha iniziato a circolare online. Ma qualche settimana le curiosità sul suo conto sono più insistenti. Complice una scena particolarmente intensa nella nuova stagione di Euphoria, Homer Gere è rapidamente diventato uno dei volti più cercati del momento.

E no, non è soltanto “il figlio di Richard Gere”. Dietro quel cognome iconico si nasconde infatti un ragazzo con una storia molto più interessante del previsto: una laurea in psicologia, una band punk, una vita lontana dai social e un rapporto profondissimo con il padre.

Dopo anni trascorsi quasi completamente lontano dai riflettori, Homer Gere sembra ora pronto a ritagliarsi uno spazio tutto suo a Hollywood. Ma chi è davvero il nuovo attore di cui tutti parlano?

5 cose che non sapete Homer Gere, figlio di Richard Gere, diventato il nuovo volto di Hollywood

(Continua sotto la foto)

È il figlio di Richard Gere (ma ha sempre evitato il mondo delle celebrity)

Homer James Jigme Gere è nato il 6 febbraio 2000 dalla relazione tra Richard Gere e Carey Lowell, ex Bond girl e volto storico di Law & Order.

Nonostante due genitori famosissimi, Homer è cresciuto lontano dall’esposizione mediatica, tra New York e Westchester, conducendo una vita sorprendentemente normale.

Il suo nome racconta già molto della famiglia da cui proviene: “Homer” è un omaggio a Omero, mentre “Jigme” deriva dal tibetano e significa “coraggioso”, un chiaro riferimento alla spiritualità buddista di Richard Gere.

L’attore ha sempre parlato del figlio con enorme affetto. «È l’amore della mia vita», raccontava già nel 2002. E ancora oggi i due sembrano avere un rapporto strettissimo: «Parliamo ogni giorno», ha raccontato Homer Gere recentemente a Entertainment Tonight.

Homer Gere ha studiato psicologia e arti visive alla Brown University

Prima della recitazione, nella vita di Homer Gere c’erano soprattutto studio e ricerca. Dopo essersi diplomato alla prestigiosa Hackley School di Tarrytown, il giovane si è iscritto alla Brown University, una delle università più esclusive degli Stati Uniti.

Nel 2024 si è laureato in Psicologia e Arti Visive e durante gli studi ha lavorato anche come stagista presso il Therapeutic Neuroscience Lab della School of Public Health della Brown. Un percorso decisamente lontano dagli stereotipi del classico “nepo baby” hollywoodiano.

Prima di Hollywood aveva una band punk

Una delle curiosità più inaspettate su Homer Gere? La musica. Il figlio di Richard Gere è infatti il cantante di una band punk nata durante gli anni universitari.

A raccontarlo era stato proprio il padre in un’intervista a Vanity Fair: «Una delle regole di casa era scegliere uno strumento e imparare a suonarlo». Dopo aver provato pianoforte e batteria, Homer Gere ha trovato la sua dimensione sul palco con il suo gruppo universitario.

Il successo di Euphoria potrebbe cambiargli la carriera

Anche se aveva già recitato in alcuni cortometraggi indipendenti, è stata la nuova stagione di Euphoria a far esplodere la curiosità attorno a Homer Gere.

Nella serie interpreta Dylan Reid, giovane star del cinema coinvolta sentimentalmente con Cassie Howard, il personaggio interpretato da Sydney Sweeney. Una storyline intensa che ha immediatamente acceso l'interesse sui social.

Secondo IMDb, Homer Gere sarà presto anche nel cast di The Shards, nuova serie firmata da Ryan Murphy. E molti sono già convinti che questo sia soltanto l’inizio della sua carriera da attore.

Non ha Instagram (e questo lo rende ancora più misterioso)

In un’epoca in cui ogni giovane attore costruisce il proprio personaggio online, Homer Gere sembra andare completamente controcorrente. Nessun profilo Instagram ufficiale, niente TikTok e quasi zero presenza social.

Una scelta rara (soprattutto tra i giovani a Hollywood) che contribuisce a renderlo ancora più intrigante.

Anche sulla sua vita privata si sa pochissimo. E forse è proprio questo il motivo per cui Homer Gere sta affascinando così tanto il pubblico: perché in un mondo dove tutti raccontano tutto, lui continua a lasciare spazio al mistero.