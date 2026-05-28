Dai grassi buoni alle alternative leggere alle salse industriali: ecco come condire le insalate in modo sano e gustoso

Come condire le insalate? Bella domanda. Spesso, infatti, la scelta del condimento e soprattutto l’eccesso nelle quantità può trasformare un piatto apparentemente leggero in una preparazione molto calorica.

Il primo passo per preparare un’insalata equilibrata è puntare su condimenti leggeri e di qualità, ricchi di nutrienti preziosi per la salute e la linea. I grassi “buoni”, come quelli essenziali, ad esempio non solo migliorano l’assorbimento delle vitamine e dei micronutrienti presenti in verdure e ortaggi, ma contribuiscono anche ad aumentare il senso di sazietà, rendendo il pasto più saziante e il piatto più adatto anche a chi segue un’alimentazione equilibrata.

Ecco allora 5 condimenti sani per l’insalata da tenere in considerazione sempre, specialmente a dieta.

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Olio extravergine d’oliva

L’olio extravergine d’oliva, alimento che primeggia nella dieta Mediterranea, tra i più studiati e apprezzati al mondo per i benefici, è uno dei condimenti più sani da aggiungere alle insalate. Ne basta l’aggiunta di un cucchiaio sulle verdure per assicurarsi a tavola acidi grassi essenziali monoinsaturi, che aiutano a ridurre il colesterolo LDL (“cattivo”) e proteggono il cuore.

L’olio evo è poi ricco di potenti antiossidanti tra cui i polifenoli alleati del corretto funzionamento del fegato e la vitamina E, che contrasta l’infiammazione e l’invecchiamento.

Succo di limone

Il succo di limone fresco appena spremuto è ricco di vitamina C, preziosa per il corretto funzionamento del sistema immunitario e per l’assorbimento del ferro “non eme” presente nelle verdure, un minerale prezioso per stare alla larga dalla stanchezza e dall’anemia.

Avocado

Anche quando si parla dell’avocado come condimento per le insalate ne basta un cucchiaio di crema. L’avocado è un frutto ricco di grassi buoni. Apporta poi fibre, che migliorano la digestione e aumentano il senso di sazietà, aiutando a controllare l’appetito.

Tra i minerali presenti in questo frutto troviamo il potassio, utile per la regolazione della pressione sanguigna.

Noci

Le noci forniscono una serie di nutrienti preziosi per ridurre l'infiammazione tra cui grassi buoni, fondamentali anche per la salute cardiovascolare.

Grazie alla presenza di fibre, poi aggiungerle all’insalata aiuta a mantenere stabili i livelli di zuccheri nel sangue e agevola la sazietà.

Yogurt bianco al naturale

Lo yogurt bianco al naturale è una valida alternativa cremosa alle classiche salsine. Lo yogurt è un condimento ricco di proteine di alta qualità e probiotici, che migliorano la salute intestinale.

Arricchisce inoltre il pasto di calcio, un minerale utile per la salute delle ossa e dei denti.