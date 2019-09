Victoria Beckham parla della sua visione del ruolo di mamma e dichiara che non salterebbe mai un pasto di fronte ai suoi 4 figli; ecco perché

L'ex Spice Girl Victoria Beckham sarà protagonista del prossimo numero di Glamour UK, con copertina e intervista in cui ha toccato tante tematiche, dal suo lungo matrimonio con David, fatto di alti e bassi, fino alla sua carriera da designer.

Tra le dichiarazioni, anche alcune rivelazioni sul suo essere mamma, e una precisazione su una cosa che non farebbe mai di fronte ai suoi figli.

(Continua sotto la foto)

Per dare il miglior esempio possibile (considerato il mondo in cui vivono e stanno crescendo) ai suoi 4 figli, Victoria Beckham ha rivelato che davanti a Brooklyin, Romeo, Cruz e Harper non salterebbe mai un pasto.



«Più invecchio e più realizzo cosa è meglio per me e cosa non lo è. E per me la cosa importante è l'esercizio fisico e una dieta bilanciata».

E ancora:

«Quando hai 4 figli non puoi far altro che accettare i cambiamenti del tuo corpo. Questo ti fa vedere le cose in prospettiva, e realizzi che i tuoi ragazzi notano tutto».

«Ecco perchè non salterei mai e poi mai un pasto davanti a loro.

Noi madri dobbiamo mostrare cosa vuol dire essere persone sane e felici, e questo è il mio modo di mostrarlo».

Victoria ha concluso la sua intervista dicendo:

«Come genitori, abbiamo la responsabilità di comunicare con i nostri bambini e dare loro il buon esempio.

Io e David ci proviamo sempre: siamo molto vicini ai nostri figli e parliamo con loro sempre a cuore aperto; cerchiamo di proteggerli per insegnar loro a diventare forti ma educati e rispettosi, delle brave persone insomma».