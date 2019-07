Dopo le critiche a Meghan Markle per la sua presenza inaspettata a Wimbledon, Serena Williams difende Meghan e la loro amicizia: ecco cos'è successo

La presenza di Meghan Markle a Wimbledon ha creato ennesimi rumors negativi su di lei.

A quanto pare, la Duchessa avrebbe chiesto ai bodyguard di impedire che i presenti le facessero fotografie, visto che era lì a titolo privato.



E a quanto pare il pubblico non l'ha presa bene, accusandola di avere comportamenti da star (e non da componente della famiglia reale).



A difenderla questa volta è stata Serena Williams, grande amica di Meghan, che era appunto sul campo da gioco contro Kaia Juvan quando Meghan ha deciso di fare un'improvvisata in tribuna per vederla giocare.

Ecco cos'ha detto Serena Williams a riguardo.

Le parole della tennista

Serena Williams ha sempre detto che preferisce evitare di leggere qualsiasi notizia sulla duchessa che passa tramite la stampa inglese.

«Ogni volta che vedo il suo nome nel titolo di un giornale non lo leggo.

Per me Meghan non potrebbe essere un'amica migliore di così.

Momenti felici, momenti tristi, lei è sempre lì per me.

E questo è tutto ciò che anche io voglio essere per lei», ha dichiarato la campionessa di tennis.

Le due si conoscono dal 2014 e sono così vicine che non solo Serena e suo marito Alexis Ohanian erano presenti tra gli invitati per il matrimonio reale a maggio dello scorso anno, ma si era addirittura vociferato che potesse essere tra le testimoni di nozze.



Serena, lo ricordiamo, è stata anche la persona che ha organizzato il chiacchierato baby shower di Meghan a New York, quando stava aspettando il piccolo Archie.