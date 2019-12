In una rara intervista, la duchessa di York Sarah Ferguson difende Meghan Markle dall'occhio del ciclone mediatico: «Odio il bullismo, me lo ricordo»

Sarah Ferguson, conosciuta anche come la duchessa di York e mamma delle principesse Eugenia e Beatrice, è scesa in campo in difesa di Meghan Markle per l'attacco mediatico che ha subito in questi mesi.

In una nuova intervista per Vogue Arabia, la duchessa di York ha mostrato compassione per l'ultima arrivata nella Royal Family.

La Ferguson ha detto di saper bene che cosa Meghan sta passando per via di tutti i pettegolezzi che avevano preso di mira anche lei qualche anno fa, dopo il divorzio dal principe Andrea.

(Continua sotto la foto)

Sara Ferguson ha detto: «Deve essere difficile per Meghan, e posso relazionarmi con lei, capisco quello che sta provando».

«Perché Meghan non può essere eccezionale? Perché non può essere celebrata?

Sono stata nei panni di Meghan e lo sono ancora.

C'è sempre un pizzico di negatività nei nostri confronti e diventa così triste e stancante; è difficile e meschino.

Odio il bullismo e mi spiace tantissimo sapere che altre persone devono affrontare questo stesso dolore».

«Io credo che Meghan sia favolosa, molto moderna. È fantastica», ha detto la Ferguson alla rivista.

La Duchessa di York ha poi continuato raccontando come una vita sotto i riflettori reali renda inevitabile il maniacale controllo del pubblico, ed è qualcosa che le sue figlie, le principesse Beatrice ed Eugenia, hanno sperimentato a loro volta in seguito alle vicende dei genitori.

«Beatrice dice sempre che sono stata fraintesa dal pubblico - ha concluso Sara Ferguson - Sono d'accordo».