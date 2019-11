La Regina Elisabetta si trucca da sola, dimostrando ancora una volta di essere indipendente e attenta alle priorità: fa una sola eccezione all'anno

Da quando il braccio destro di lunga data della Regina Elisabetta, Angela Kelly, ha pubblicato il suo nuovo libro - L'altro lato della medaglia: La regina, il comò e l'armadio - abbiamo imparato così tanti fatti affascinanti sulla monarca britannica.

Uno su tutti, il fatto che i gioielli inestimabili della Regina vengono puliti con del gin.

Ma Angela Kelly non ha solo condiviso i segreti del guardaroba e della pulizia dei gioielli della Regina, ma ha anche raccontato la sua beauty routine.

Kelly ha infatti rivelato che Elisabetta II, 93 anni, si trucca ogni giorno da sola.

L'unica eccezione riguarda un'occasione speciale: la registrazione del suo famoso discorso di Natale.

«Potreste essere sorpresi di sapere che questa è l'unica occasione in cui Sua Maestà non si trucca da sola», ha scritto Kelly.

In quel giorno specifico, infatti, viene prenotata una truccatrice televisiva professionista, Marilyn Widdess, per andare a Buckingham Palace e preparare la Regina per il primo piano televisivo.

Secondo People, la Widdess è una dipendente di lunga data della BBC - la rete su cui viene trasmesso il messaggio di Natale della Regina - che ha imparato il mestiere presso il dipartimento di trucco interno nel 1973.

Nessuno sa quali prodotti di bellezza usi la Regina, né quando si trucca da sola né quando viene preparata da Marilyn Widdess per il discorso televisivo.

People ipotizza però che il make up reale includa prodotti di Elizabeth Arden e Clarins, marchi di bellezza approvati dalla corona e usati anche da Kate e Meghan.