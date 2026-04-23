Il principe Louis compie 8 anni e lo celebriamo con le sue foto più divertenti e spontanee durante eventi ufficiali e momenti pubblici

Buon compleanno principe Louis!

Oggi, 23 aprile 2026, il figlio più piccolo di William e Kate, che in questi anni è riuscito a conquistare il pubblico come pochi altri royal prima di lui, spegne 8 candeline.

Fratello del principe George e della principessa Charlotte, Louis è cresciuto sotto i riflettori, ma senza mai perdere quella spontaneità che lo rende così diverso (e così amato).

Per festeggiare il suo compleanno, il principe William e Kate Middleton hanno condiviso su Instagram una foto del principe Louis in Cornovaglia, in occasione del suo ottavo compleanno.

L'immagine, scattata durante una gita in barca da Matt Porteous, uno dei fotografi preferiti della famiglia reale, è stata condivisa con il messaggio: "Buon compleanno, Louis! Oggi compi 8 anni!" con un'emoji di un palloncino.

**Ecco perché George, Charlotte e Louis non usano i loro titoli reali a scuola**

(Continua sotto la foto)

E noi allora, per festeggiare il suo compleanno abbiamo pensato di condividere le foto più divertenti del più giovane dei principi. Se, infatti, George incarna la compostezza e Charlotte l’equilibrio, Louis è ormai diventato il volto più giocoso della nuova generazione reale. E ogni sua apparizione pubblica lo conferma.

Che sia sul balcone di Buckingham Palace durante il Trooping the Colour o tra la folla durante eventi ufficiali, il principe Louis riesce sempre a rubare la scena.

Le sue smorfie, i piccoli balletti improvvisati, le reazioni spontanee (a volte, diciamocelo, persino teatrali) sono diventate virali più volte, trasformandolo nel royal più “normale” della famiglia.

E forse è proprio questo il motivo per cui, anno dopo anno, il suo compleanno diventa anche un piccolo evento mediatico: un’occasione per rivedere i momenti più divertenti.

Ecco allora le foto iconiche per festeggiare gli 8 anni del principino

I momenti più simpatici durante il Giubileo di Platino

Resistere a un evento lungo è un compito arduo per qualsiasi bambino piccolo, e il principe Louis si è assicurato di divertirsi a modo suo il giorno del concorso per il Giubileo di Platino nel 2022. Ecco le prove.

Ai vari Trooping the Colour

L'emozione del principe Louis per la parata aerea militare è sempre interessante (e divertente!).

Ad altri eventi ufficiali

Qualsiasi sia l'occasione, lo sappiamo... il principe Louis ruba la scena a tutto il resto della famiglia reale.