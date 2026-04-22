Zoë Kravitz e Harry Styles alimentano i rumors su un possibile fidanzamento dopo le foto a Londra con un anello all’anulare sinistro

Zoë Kravitz e Harry Styles sono sulle prime pagine di tutti i tabloid internazionali.

Il motivo? I due sono stati fotografati insieme a Londra in atteggiamenti affettuosi. Nulla di strano, se non fosse che per un anello vistoso comparso all’anulare sinistro dell’attrice.

Le immagini hanno fatto il giro del web e immediatamente acceso le speculazioni su un possibile fidanzamento. Per ora, però, non c’è alcuna conferma ufficiale: i rappresentanti della coppia non hanno commentato, e tutto resta nel territorio delle indiscrezioni.

Quello che sappiamo con certezza è che l’anello c’è, e che Zoë Kravitz e Harry Styles sono ormai osservati speciali nel panorama celebrity.

La relazione tra i due, del resto, va avanti da mesi. I primi rumors risalgono ad agosto 2025, quando erano stati visti passeggiare a braccetto a Roma. Poco dopo erano arrivati altri avvistamenti tra New York e Londra, oltre a un pranzo con Lenny Kravitz che, secondo una fonte, faceva pensare a qualcosa di “più che casuale”. A dicembre un insider aveva poi raccontato che la coppia continuava a trascorrere molto tempo insieme, con una quotidianità fatta di passeggiate, amici e una vita “molto rilassata”.

Cosa sappiamo sul possibile fidanzamento tra Zoë Kravitz e Harry Styles

Al di là dell’anello, l’impressione è che Zoë Kravitz e Harry Styles abbiano costruito qualcosa di stabile. A febbraio, People aveva già parlato di una relazione “molto seria”, raccontando che i due stavano cercando di dare priorità al tempo insieme nonostante agende molto fitte. “Sembrano molto seri e concentrati nel ritagliarsi tempo l’uno per l’altra” aveva raccontato una fonte; aggiungendo anche che hanno creato “una vita insieme che piace davvero a entrambi”.

L’anello, quindi, arriva in un contesto che rende il gossip ancora più plausibile. Ma per ora resta solo un indizio, per quanto vistoso.

Alcune testate parlano di un diamante importante montato su una fascia d’oro, perfettamente in linea con lo stile sobrio ma sofisticato di Zoë. Altre invitano alla cautela: potrebbe anche trattarsi semplicemente di un anello, senza significati ulteriori.

Intanto, Zoë Kravitz e Harry Styles continuano a muoversi nel modo in cui lo fanno da mesi: senza annunci, senza dichiarazioni, lasciando che siano i dettagli a parlare per loro.