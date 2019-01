Il principe Harry ha raccontato a un monaco buddista che medita tutti i giorni, grazie all'aiuto di Meghan Markle che lo ha avvicinato a questa pratica

Il principe Harry ce la sta mettendo tutta per non farsi prendere dal panico in vista dell'arrivo del suo primo figlio.

Il futuro royal dad, su consiglio di Meghan ovviamente, medita tutti i giorni.

Non è un segreto che la duchessa del Sussex sia una fan di yoga e meditazione: in un post del 2015 sul suo ex blog di lifestyle, The Tig, Meghan aveva parlato a cuore aperto della sua esperienza positiva con la meditazione.

Ora sembra che anche il principe Harry stia prendendo un esempio dalla moglie.



Durante la visita reale a Merseyside, infatti,, il Duca di Sussex ha rivelato a un monaco buddista di meditare lui stesso tutti i giorni.

(Continua sotto la foto)

A suo tempo Meghan aveva raccontato di essere stata titubante riguardo la meditazione, mentre ora non riesce a farne a meno.

«La scorsa settimana era l'anniversario di un anno dell'inizio della mia relazione con la meditazione; qualcosa che all'inizio ho trovato scoraggiante ma presto è diventato il silenzio che ha scosso il mio mondo - aveva scritto Meghan sul suo blog - Non riesco a spiegare il come o il perché, ma vi dirò questo: sono solo più felice. E la meditazione ha molto a che fare con questo».

L'influenza positiva di questa pratica è arrivata anche al principe Harry, ora grande fan della meditazione.

Durante la gita della coppia a Birkenhead di ieri, il principe Harry ha appunto chiacchierato con un monaco buddista di 69 anni di nome Kelsang Sonam, che gli ha regalato una copia di un libro intitolato "8 Steps to Happiness" (8 passi per la felicità) dopo che il principe gli aveva rivelato la sua nuova passione per la meditazione.

A quanto pare, la coppia è così attratta dall'arte e dai risultati della meditazione che ha deciso di costruire uno studio di yoga "galleggiante" nella nuova casa al Windsor Castle.

Secondo l'Express infatti, la coppia sta togliendo le assi del pavimento vittoriano in una zona della loro nuova casa per sostituirle con un pavimento "sospeso" utilizzato negli studi di yoga e danza.