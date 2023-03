La visita a sorpresa del principe Harry ha creato nuovi pettegolezzi sul suo rapporto con il padre Carlo, che è troppo «occupato» per vederlo

Il principe Harry è arrivato ieri mattina a Londra in una visita a sorpresa.

Il duca del Sussex si è infatti presentato in tribunale nella capitale inglese senza preavviso, mentre è in corso la sua azione legale contro l'editore del tabloid Daily Mail per presunta raccolta illegale di informazioni.

Naturalmente, il primo ritorno del principe Harry nel Regno Unito dopo il funerale di sua nonna, la regina Elisabetta, lo scorso settembre, ha anche suscitato nuove chiacchiere sulla sua relazione con il resto della royal family.

Soprattutto perché pare che Harry non incontrerà i suoi familiari in questa visita di quattro giorni.

**Il sostegno alla famiglia reale è ai minimi storici, ed è tutta colpa del principe Harry**

Il principe Harry non vedrà William e Kate, e neanche i loro figli, poiché sono tutti partiti per le vacanze nel periodo di stop scolastico.

Il quotidiano britannico The Telegraph riporta però che al principe Harry è stato detto che suo padre era «occupato» e che quindi non avrebbe potuto incontrarlo.

La prima visita di Stato in Francia di re Carlo - che doveva iniziare lunedì - è stata annullata tre giorni fa per le continue proteste nel Paese. Il monarca si trova ora nella residenza reale di Highgrove, a due ore da Londra, dove si sta preparando per la tappa tedesca del suo tour, che inizierà mercoledì.

Tuttavia, alcuni fan hanno fatto notare come l'agenda di re Carlo dovrebbe essere abbastanza libera considerando che il suo viaggio in Francia è stato posticipato.

Che il monarca stia cercando di prendere le distanze dal principe Harry dopo l'uscita del suo libro autobiografico Spare?

C'è chi fa notare che dire di essere occupati è forse la scusa più comune (e più banale) quando non si vuole incontrare qualcuno. Sarà questo il caso?