Meghan Markle ha scelto di indossare gioielli con dei significati molto specifici per il suo royal tour in Africa. Eccone cosa vuole comunicare la Duchessa

Meghan Markle durante tutto il royal tour in Africa sta sfoggiando un guardaroba di basso profilo, fatto di mise piuttosto ordinariee gioielli decisamente meno preziosi di quelli a cui ci ha abituati.

Meghan, 38 anni, ha scambiato diamanti scintillanti - incluso il suo anello di fidanzamento da 160mila euro - con pezzi semplici di una vasta gamma di designer soprattutto locali e poco noti, ma tutti con un ben preciso significato nascosto.

L'anello turchese per una forza interiore

Naturalmente i suoi gioielli hanno attirato la nostra attenzione, soprattutto poiché ha scambiato il suo anello di fidanzamento con questo in turchese di Jennifer Meyer (costo 220 euro).

La pietra turchese sull'anello che indossava, d'altra parte, si dice che porti forza a chi la indossa.

Il braccialetto a sostegno delle organizzazioni locali

Il primo giorno del tour, sia Meghan che Harry hanno sfoggiato ai polsi bracciali con perline decorati con la scritta "Justice".

I bracialetti, molto semplici, vengono venduti per raccogliere fondi per Justice Desk, un'iniziativa sui diritti umani che insegna ai bambini i loro diritti, consapevolezza di sé e sicurezza e offre lezioni di autodifesa e formazione sull'empowerment femminile alle ragazze della comunità.

In seguito è stato rivelato che il braccialetto le è stato regalato dagli scolari che ha incontrato durante una visita alla Teddy Bear Clinic, un club che sostiene le ragazze dai 12 ai 16 anni.



Gli orecchini per l'empowerment femminile

Nonostante la maggior parte degli outfit era stata programmata in anticipo, Meghan Markle ha comprato piccoli accessori per completare i look.

Tra loro c'erano due paia di eleganti orecchini del designer locale Pichulik, che costavano un totale di circa di 100 euro.

Il marchio si ispira alle «Antiche tradizioni, al mito e all'uso sperimentale dei materiali e celebra il potenziamento delle narrazioni femminili» - perfetto per la Duchessa del Sussex.

Il loro messaggio? Chiarissimo: aiutare e sostenere le donne in ogni angolo del Globo.