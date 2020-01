Meghan Markle sta ufficialmente cercando lavoro a Hollywood: ha ricontattato le conoscenze del passato per tornare nel mondo dello spettacolo

Secondo le ultime indiscrezioni, una team di agenti di Hollywood sta lavorando per trovare un nuovo ingaggio per Meghan Markle.

E a quanto pare le offerte, da milioni di dollari, non mancano.

L'ex attrice sarebbe sempre stata in contatto con il mondo di Hollywood tramite vecchi agenti e conoscenze varie, a cui ora ha chiesto aiuto per trovare un nuovo lavoro.

**La Regina aveva offerto a Meghan di continuare a fare l'attrice (ma lei ha rifiutato)**

Secondo le indiscrezioni, nella squadra messa insieme da Meghan ci sarebbero l'agente Nick Collins della The Gersh Agency - i cui clienti includono Tobey Maguire e Jamie Foxx - che già aveva rappresentato Meghan negli anni di Suits, e l'ex avvocato Rick Genow, con molti contatti nel mondo dello spettacolo.

Secondo il dailymail, le opzioni che Collins ha proposto a Meghan variano da film a serie tv a opportunità filantropiche.

Una fonte avrebbe raccontato a Us Weekly che Meghan Markle «sta attivamente cercando lavoro. Ha iniziato a mettere in giro la voce, ma in modo discreto.

Sta contattando manager e agenti per trovare qualcuno che la rappresenti per futuri progetti professionali».

Già adesso la Duchessa del Sussex è in trattativa con la Disney per un lavoro come doppiatrice. Ma non si ferma qua, vuole altri altri impieghi.

D'altronde, quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciare il loro posto nella famiglia reale per trasferirsi in Canada, hanno dichiarato di voler essere economicamente indipendenti.

Secondo il Sunday Times, l'accordo con la Disney potrebbe essere un'indicazione dei futuri impegni di Meghan, che insieme al principe Harry potrebbe puntare a sfruttare il proprio status di celebrità per finanziare cause benefiche.