È stato ufficialmente nominato un fiore in onore di Meghan Markle: si tratta della clematide Meghan, un fiore viola che fiorisce due volte l'anno

Non è neanche passato un anno da quando Meghan Markle e il principe Harry si sono sposati, facendo di lei un membro ufficiale della Royal Family, ma la Duchessa del Sussex è già stata onorata in diversi modi.

Al di là di quello che la stampa internazionale dice di lei, le persone lo adorano.

L'ultima riporova è un tributo floreale: Meghan Markle ha ricevuto in dono un fiore che porta il suo nome.

Di che si tratta? La Royal Horticultural Society ha ufficialmente nominato un fiore in onore della duchessa del Sussex.

Com'è il fiore?

Il fiore in questione, ora conosciuto ufficialmente come "clematide Meghan", è un fiore viola rosa che fiorisce due volte l'anno: prima in tarda primavera o all'inizio dell'estate (più o meno nello stesso periodo del matrimonio tra Meghan e il principe Harry) e poi di nuovo in autunno.

Sul loro sito web la Royal Horticultural Society descrive la clematide Meghan così:

«Il fiore prende il nome dalla più recente aggiunta alla famiglia reale (la sposa di un principe Harry).

"Meghan" è una nuova clematide dalle grandi petali che di solito offre due stagioni di fioritura ogni anno - la prima è la più prolifica in tarda primavera o all'inizio dell'estate (intorno al tempo del loro matrimonio), ma poi di nuovo all'inizio dell'autunno.

I fiori sono di un ricco e opulento color magenta-viola, quindi avranno un grande impatto visivo se piantati ai bordi dei giardini o in vasi grandi».

Meghan Markle non è l'unica a cui è stato dedicato un fiore

Meghan Markle comunque non è la prima reale a essere onorata con una pianta chiamata con il suo nome.

La Regina Elisabetta ha dato il nome a una bella rosa rosa, il fiore che prende il nome di Kate è molto elegnte bianco e viola, e anche il figlio più giovane di William e Kate, il principe Louis, ha una sua clematide che porta il suo nome.

L'unico membro della Royal Family ad avere ben due fiori nominati in suo onore è Lady D, uno per la sua persona e una dalia bianca per la sua memoria.