Dieta, corsa, yoga e sauna: vi raccontiamo come Meghan Markle si sta preparando per essere perfetta il giorno del matrimonio con il Principe Harry

Ogni sposa che si rispetti vuole essere al massimo del suo splendore nel giorno delle nozze e Meghan Markle non è da meno.



Non che l'ex attrice non sia già in forma perfetta, ma a un mese dal matrimonio con il Principe Harry a quanto pare ha implementato ulteriormente l'attenzione per attività fisica e alimentazione.

Abbiamo raccolto le sue dichiarazioni e quelle fatte da insider che le gravitano intorno, per scoprire in cosa consiste la sua remise en forme.

Le lezioni di yoga e pilates



Crescere con un’insegnante di yoga per madre è già un vantaggio. Meghan ha avuto l’imprinting con le discipline orientali fin da bambina.

«Ce l’ho nel sangue», aveva ammesso qualche tempo fa. «Adoro le classi intensive di vinyasa, specie se sono in una stanza buia con la sola luce delle candele».



Recentemente ha anche ammesso di apprezzare il pilates per la sua capacità di scolpire il corpo.



In particolare, l’allenamento si starebbe concentrando sulla tonificazione delle braccia «perché uno degli outfit che vuole indossare il grande giorno le lascerà molto scoperte», si legge su Heat.



L’esercizio aerobico



Per l’ex attrice la corsa è sempre stata una forma di meditazione, come aveva confermato in un’intervista a Shape: «Amo correre, ne ho bisogno forse più per la testa che per rimanere in forma».



Secondo il magazine Heat, poi, in quest’ultimo periodo Meghan avrebbe intensificato il lavoro: «Corre sul tapis roulant e si allena in bici per un’ora al mattino e poi di nuovo alla sera», ha riportato una fonte.



La dieta di Meghan Markle per le nozze



Già parecchio tempo fa, quando ancora recitava, Meghan aveva dichiarato di limitarsi di più durante la settimana, per concedersi qualche sfizio nel weekend.

«Quando giro, faccio attenzione a cosa mangio. Durante la settimana cerco di mangiare vegano e poi mi lascio andare un po’ nel weekend. Proprio perché mi alleno molto, non voglio fare troppe rinunce. Non è una dieta, è uno stile di vita».



Recentemente, proprio in vista delle nozze, avrebbe apportato qualche ulteriore modifica alla sua routine alimentare:

«Meg ha tagliato completamente i carboidrati e l’alcol. Ora beve molte tisane e mangia per lo più verdure e frutta di stagione, e poi zuppe di legumi e quinoa».

Il modo migliore per smaltire le tossine



Con un piano di allenamento così serrato, è necessario anche qualche momento di relax, finalizzato comunque al raggiungimento dell’obiettivo:



«Ogni giorno si siede in sauna appena finisce di allenarsi», ha dichiarato un insider, che ha sottolineato come la futura sposa stia ottenendo così una pancia piatta, con six-pack in vista.