Il Principe Harry ha confermato la sua presenza al matrimonio della ex fidanzata Cressida Bonas, e non è chiaro se Meghan Markle andrà con lui

L'esperto reale Adam Helliker ha confermato al The Sun che il Principe Harry «andrà sicuramente» alle nozze della ex fidanzata Cressida Bonas, che ha annunciato il fidanzamento con Harry Wentworth Stanley questa settimana.

Helliker ha detto che il principe Harry, 34 anni, è sempre stato in buoni rapporti con la sua ex ragazza, con cui ha avuto una relazione per due anni fino al 2014.

Ma cosa ne pensa Meghan Markle?

Meghan Markle parteciperà?

Adam Helliker ha affermato che probabilmente anche Meghan Markle parteciperà alle nozze. D'altronde, la stessa Cressida era presente al matrimonio dei duchi di Sussex nel maggio 2018.

«Harry e Cressie sono rimasti buoni amici, Meghan ha avuto modo di conoscerla in questi anni e si può immaginare dunque che parteciperanno entrambi».

D'altra parte però Meghan Markle non ha ancora confermato (o smentito) la sua presenza alle nozze di Cressida Bonas.

Anzi: secondo alcuni rumors Meghan Markle non era troppo entusiasta dell'idea e pare potrebbe scegliere di rimanere a casa con il bambino, Archie.

Questo perché, come dice anche l'esperto Adam Helliker, «Meghan è nota per non sentirsi molto a suo agio con le ex fidanzate di Harry».

Chi è Cressida Bonas?

Discentende di Re Carlo II, si pensava che Cressida Bonas fosse la donna giusta per Harry.

I due erano stati presentati dalla principessa Eugenia nel 2012, e sono usciti per due anni prima di separarsi nel 2014 - si crede perché lei fosse sopraffatta dai riflettori reali.

Oggi Cressida, o Cressy per i conoscenti, 30 anni, ha voltato pagina.

Sposerà comunque un Harry, ma non quello che conosciamo noi. Il futuro marito è Harry Wentworth-Stanley, promotore immobiliare che frequentava già durante gli anni dell'università.