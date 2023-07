Il gossip internazionale riporta un nuovo amore per Leonardo DiCaprio, avvistato negli Hamptons con una giovane donna misteriosa al suo fianco

Continua, senza sosta, l'estate d'amore di Leonardo DiCaprio.

L'attore premio Oscar è stato visto arrivare questo weekend negli Hamptons, fuori New York, con una donna misteriosa al suo fianco.

Secondo le immagini ottenute da Page Six, Leonardo DiCaprio, 48 anni, è arrivato tramite elicottero e vestito in modo molto casual; mentre la ragazza che lo accompagnava era vestita in modo più chic, con pantaloni beige lunghi e tacchi abbinati a un bomber di pelle nero indossato sopra un top bralette, anch'esso nero.

Una volta atterrati, i due sono stati aiutati dalla sicurezza a salire su un SUV nero che ha poi guidato in direzione degli Hamptons.

L'identità di questa donna, la presunta nuova fidanzata dell'attore, è ancora avvolta dal mistero. Di lei infatti non si sa neanche il nome.

Si tratta, questo, dell'ennesimo pettegolezzo che coinvolge la vita privata dell'attore.

Da quando infatti Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono lasciati, dopo 4 anni di relazione, lo scorso agosto, l'attore è stato paparazzato più volte con belle modelle al suo fianco; seppur tutte davvero giovanissime.

Questo avvistamento misterioso negli Hamptons arriva infatti solo qualche settimana dopo che il protagonista di Wolf of Wall Street era stato visto a bordo del suo yacht insieme alla giovane modella Meghan Roche, amica di Gigi Hadid, con cui si crede DiCaprio abbia avuto un flirt.