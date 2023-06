La giovane modella è stata avvistata a bordo dello yacht di Leonardo DiCaprio. Gli scatti hanno suscitato interesse sulla sua identità

Leonardo DiCaprio è stato avvistato al fianco di una possibile nuova (ma sempre giovanissima) fidanzata. L'attore premio Oscar, 48 anni, è stato avvistato nel weekend a bordo di uno yacht con la modella Meghan Roche, 22, a Ibiza.

Alcuni paparazzi hanno fotografato i due arrivare insieme sullo stesso SUV, e salire a bordo della barca, dove non sembra avessero altra compagnia.

Questi scatti hanno subito suscitato interesse sull'identità di Meghan Roche e sulla sua relazione con DiCaprio.

Per soddisfare la vostra curiosità, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla modella che sembra aver rubato il cure del bell'attore.

3 curiosità su Meghan Roche, (presunta) nuova fidanzata di Leonardo DiCaprio

Meghan Roche non è solo una modella di successo

Nata il 13 settembre del 2000, in Pennsylvania, Meghan Roche si è rapidamente fatta un nome nel settore della moda.

Ha firmato il suo primo contratto con Women Management a 15 anni e ha debuttato in passerella come modella esclusiva per Givenchy. Ha poi sfilato anche per stimati designer come Alexander Wang, Chanel, Stella McCartney, Dolce & Gabbana, Versace e molti altri.

Sul suo profilo Instagram, seguito da più di 400 mila persone, condivide molti scatti dei suoi lavori.

Oltre a essere una modella, però, Meghan fa parte anche del mondo dello spettacolo.

È infatti apparsa come Royal Sampla Call Girl nella serie TV del 2012 Occupy My Life; ed ha lavorato accanto ad altri grandi nomi della moda, come Hailey Bieber, Dita Von Teese, Winnie Harlow e Stella Maxwell per un cortometraggio chiamato Jungle Red.

Da giovane voleva fare l'atleta (o l'avvocato)

In un'intervista del 2018 con il New York Times, Meghan Roche aveva raccontato come, da giovane, non si aspettasse di fare la modella.

Descrivendosi come un «maschiaccio», ha raccontato: «Ho giocato per la migliore squadra di calcio del paese e in seguito sono passata a giocare per una delle migliori squadre di pallavolo - non avrei mai pensato che sarei entrata nel mondo della moda!».

Oltre allo sport, Meghan ha detto che le sarebbe piaciuto diventare un avvocato penalista.

«Prendo la scuola molto sul serio. Se non fossi diventata una modella da così giovane, mi sarei dedicata alla mia educazione e ad entrare in una Ivy League».

Come ha conosciuto Leonardo DiCaprio?

Meghan è amica di molte colleghe famose, e in particolare è amica di Bella e Gigi Hadid.

Nei mesi scorsi erano circolate alcune voci di un possibile interesse amoroso proprio tra Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid... che sia stata lei a far conoscere Meghan Roche all'attore?