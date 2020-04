Leighton Meester è incinta: la notizia è stata rivelata dai paparazzi che hanno fotografato la coppia con una pancia che non lascia alcun dubbio

Leighton Meester è incinta! L'ex Blair di Gossip Girl aspetta il secondo figlio con il marito, Adam Brody, ex Seth Cohen di The O.C.

A dare la notizia in esclusiva è stato il Daily Mail, che ha fotografato Leighton Meester con una pancia che non lascia alcun dubbio.

Proprio così: una delle coppie più riservate di Hollywood è stata immortalata da paparazzi mentre facevano una piacevole passeggiata nel loro quartiere di Los Angeles con la prima figlia nel passeggino e il fiorente pancione di Meester.

Non sorprende affatto che Leighton Meester e Adam Brody abbiano voluto tenere la bella notizia privata, la coppia è infatti notoriamente molto riservata sulle loro vite personali.

Leighton e Adam si sono sposati nel 2014, ma le loro apparizioni come coppia nel mondo di Hollywood sono piuttosto rare.

L'ultima risale allo scorso agosto, dove sono stati fotografati insieme sul red carpet per la premier di Ready or Not.

La loro prima figlia, Arlo Day Brody, è nata nell'agosto del 2015.