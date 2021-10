In una nuova intervista, Jake Gyllenhaal ha rivelato di aver avuto una cotta per Jennifer Aniston, e che questo ha reso certe scene di sesso molto imbarazzanti

Jake Gyllenhaal, protagonista del nuovo film The Guilty, in streaming su Netflix, ha recentemente puntando i riflettori su un suo vecchio lavoro.

Durante un'intervista per la promozione del suo ultimo successo, l'attore ha condiviso alcuni dettagli (un po' anticlimatici) sulle sue scene di sesso girante con Jennifer Aniston nel dramma romantico del 2002 The Good Girl.

A quanto pare, le riprese di quelle scene d'amore non sono state particolarmente piacevoli per Gyllenhaal, e nemmeno sexy.

L'attore ha infatti detto che era stata una «tortura» per lui filmare scene intime con Jennifer Aniston:

«Oh, sì. È stata una vera e propria tortura».

Jake Gyllenhaal aveva una cotta per Jennifer Aniston

Jake Gyllenhaal ha ammesso che recitare al fianco di Jennifer Aniston nelle scene più intime nei primi anni della sua carriera è stata una «tortura» a causa della sua cotta per lei, ma non corrisposta.

«È stata una tortura - ha detto l'attore - ma allo stesso tempo non lo è stato affatto. Era un mix di sentimenti».

Gyllenhaal ha aggiunto che «le scene d'amore sono imbarazzanti» per impostazione predefinita, dato che «ci sono forse 30, 50 persone che ti guardano».

«Non è assolutamente eccitante come si può vedere nei film. È stranamente meccanico, è una sorta di danza. Stai coreografando per una telecamera».

Tornando a raccontare le scene più hot girate con Jennifer Aniston per il film The Good Girl, Jake ha aggiunto:

«Jennifer è una tosta. Ho avuto una cotta per lei per diversi anni. E lavorare con lei a quelle scene non è stato affatto facile».

«È stata utilizzata la tecnica del cuscino per togliermi dall'imbarazzo».

«Era solo preventiva, ma l'abbiamo sempre usata quando eravamo in posizione orizzontale in quel film».

Ridendo, l'attore ha aggiunto: «Penso che in realtà fosse un suggerimento di Jennifer, è stata gentile a suggerirlo prima di iniziare. Le sono molto grato».

