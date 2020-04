Irina Shayk e Vito Schnabel sono stati visti insieme per le strade di New York nonostante l'obbligo di distanza sociale: sapete cosa significa, no?

Irina Shayk a quanto pare ha un nuovo fidanzato, e a svelarlo sarebbe il fatto che i due sono stati visti passeggiare insieme per le strade di New York, vicini a dispetto delle distanze di un metro imposte per il lockdown per contenere il contagio di Coronavirus.

Il che significa che, a meno che non stessero violando le normative, i due stanno trascorrendo la quarantena sotto lo stesso tetto.

Ma facciamo un passo indietro.

Non è la prima volta in cui vengono avvistati insieme: Irina Shayk è stata vista più volte in giro con Vito Schnabel, un commerciante d'arte e proprietario della Galleria Vito Schnabel a New York City.

Lui, 34 anni, non è estraneo al mondo delle celebrities: è infatti l'ex di Heidi Klum e Amber Heard.

(Continua sotto la foto)

Secondo una fonte di US Weekly «I due sono amici da tanto tempo».

«Vito è sempre stato interessato a Irina - ha detto la fonte, aggiungendo che si sono incontrati un paio di anni fa - Lui è una persona molto socievole a cui piace uscire e divertirsi».

Ma i rumors sulla loro relazione sono iniziati quando Irina Shayk è stata visto entrare nell'appartamento di Schnabel a New York qualche giorno fa, nonostante le regole di distanziamento sociale imposte nella città.

La modella al momento non ha confermato la relazione.

Ma questa è la prima volta in cui Irina viene paparazzata con un altro uomo da quando si è lasciata con Bradley Cooper l'anno scorso.

