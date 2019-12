Harry e Meghan hanno scelto personalmente che impronta dare alla loro pagina Instagram, promuovendo organizzazioni benefiche e cercando un cambiamento

La pagina Instagram della famiglia Sussex ha sempre avuto un approccio diverso rispetto a tutti gli altri account ufficiali della Royal Family e a quanto si scopre il merito è tutto di Harry e Meghan, che hanno preso molte decisioni in prima persona.

Il feed infatti è sì una finestra sulla vita di Meghan e del principe Harry, specialmente perché la coppia condivide regolarmente i propri messaggi e foto personali, ma anche un modo per promuovere istituzioni e progetti.

Una fonte ha detto: «Uno dei loro obiettivi era proprio quello di usare la piattaforma per promuovere realmente un cambiamento».

«Una delle prime idee nate in un brainstorming in cui sia Harry che Meghan erano coinvolti è stata proprio quella di seguire un diverso gruppo di organizzazioni benefiche ogni mese, offrendo piccole informazioni di base e promuovendo iniziative meritevoli».

La scorsa settimana, Harry e Meghan hanno iniziato il loro conto alla rovescia per Natale, mettendo in evidenza organizzazioni benefiche nello spirito di questa questa stagione festiva.



La coppia ha scritto: «È un momento importante dell'anno per aiutare coloro che ti circondano che potrebbero essere meno fortunati o che apprezzerebbero anche il più piccolo atto di gentilezza».

Secondo la fonte, Harry e Meghan hanno partecipato a ogni aspetto del loro account Instagram a partire dai colori: sono stati loro a scegliere il royal blu esatto per il banner e il logo.

«È stata un’idea di Meghan anche quella di avere bordi bianchi su tutte le loro foto. Conosce bene gli algoritmi di Instagram».