Dalla bellissima Gisele ad Ashton Kutcher ed Eva Green: sono tante le celebrity che hanno un gemello che ha scelto una strada diversa. Ecco chi e le foto

Una star, e milioni di fan che la amano. Non sarebbe fantastico se le celebritiy potessero avere una copia di se stesse?

In qualche caso questo è possibile.

Ecco cinque star che hanno un gemello, senza che (quasi) nessuno lo sappia.

(Continua sotto la foto)

Gisele Bündchen

Ebbene sì, la meravigliosa Gisele ha una sorella gemella, Patricia (a destra nella foto), che è tecnicamente più giovane di lei di cinque minuti.

Da giovanissime entrambe le sorelle avevano le stesse aspettative di carriera, tutte e due avevano intrapreso un corso per diventare modelle, ma alla fine solo Gisele ha finito per diventare un angelo di Victoria Secret’s.

Le sorelle Bundchen in tutto sono sei.

Oltre alla gemella Patricia, Gisele ha altre quattro sorelle, Raquel, Graziela, Gabriela e Rafaela. Chissà la fila di uomini fuori dalla loro porta!

Samantha Ronson

Samantha Ronson, nota al grande pubblico per la burrascosa relazione sentimentale con Lindsay Lohan, ha una sorella gemella, Charlotte.

Samantha è diventata una famosa dj di Hollywood mentre sua sorella Charlotte ha scelto di intraprendere la carriera di fashion designer.

Le due gemelle, pur essendo molto simili di aspetto, non lo sono per niente di carattere. Samantha è più spericolata e senza freni mentre Charlotte è più calma e riflessiva.

Ashton Kutcher

Ashton Kutcher ha un fratello gemello di nome Michael.

Michael purtroppo soffre di paralisi cerebrale infantile e di una cardiomiopatia che lo ha portato a subire un trapianto di cuore a soli tredici anni.

Ashton ha dichiarato di aver contemplato il suicidio, gettandosi dal balcone dell’ospedale, per poter donare il suo cuore al fratello e che fu fermato dal padre.

Poco dopo vennero avvertiti che stava arrivando un cuore sano per Michael dalla Florida.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson ha un fratello gemello di nome Hunter, più giovane di lei di tre minuti.

Hunter non lavora nel showbiz e si tiene alla larga da giornali e paparazzi. Pare che Hunter se ne intenda di politica, dato che ha lavorato come organizzatore della campagna di Obama durante le elezioni presidenziali del 2008.

Quanto a donne, invece, secondo quanto lui stesso ha dichiarato, chiede spesso consiglio alla sua sorella gemella.

«Mi spiega come ragionano le donne. Quando sono in una situazione difficile, la chiamo. Mi ha anche organizzato alcuni appuntamenti, non con persone famose ma con vecchie compagne di scuola, tutte ragazze molto belle e interessanti».

Eva Green

Eva Green è di due minuti più vecchia di sua sorella gemella Johanne.

Eva e Joy sono gemelle, ma non hanno molto in comune.

Mentre Eva ha scelto per se stessa una vita patinata nel mondo della recitazione, sua sorella, di indole timida e introversa, si è ritirata in Normandia con il marito e lavora con i cavalli. (Quella qui sopra è una delle poche loro foto che si trovano insieme e risale al 1997, mentre sono con i genitori).

Nonostante le due gemelle siano agli antipodi come carattere, sono cresciute molto unite.

«Joy ed io non potremmo essere più diverse – ha dichiarato la Bond girl – lei non ha mai avuto alcun interesse per la recitazione, questa cosa è stata positiva per noi perché se no saremmo potute diventare molto competitive tra noi. Prima litigavamo spesso ma ora le cose vanno molto meglio. Joy tiene persino tutti i ritagli di giornale che parlano di me».