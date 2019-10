Dopo aver avvistato Kate Middleton comprare i costumi di Halloween per George e Charlotte, ecco finalmente da cosa si travestiranno i royal babies

Kate Middleton è stata recentemente avvistata con i suoi due figli più grandi, il principe George e la principessa Charlotte, in un negozio Sainsbury mentre comprava loro dei travestimenti per Halloween.

Kate Middleton ha comprato i vestiti di Halloween per George e Charlotte al supermercato

Ma da cosa si vestiranno i due royal babies?



Nonostante inizialmente non fosse stato visto cosa avesse comprato Kate, ora una fonte ha detto a Us Weekly che George si vestirà da poliziotto quest'anno, mentre sua sorella sarà una principessa Disney.

«Charlotte ama travestirsi ed è super eccitata perché ha scelto un abito Disney - ha rivelato la fonte, aggiungendo - George vuole essere un poliziotto, e Kate ha un simpatico costume di Halloween anche per Louis»

Inoltre, il duca e la duchessa di Cambridge hanno detto che vogliono fare cose normali con i loro figli, compresa a quanto pare la tradizione americana del dolcetto o scherzetto.

«In passato, i bambini si sono vestiti e sono andati a fare dolcetto o scherzetto nel parco di Kensington Palace, bussando ai loro parenti e alle porte dei membri dello staff», ha detto una fonte del palazzo.

Come festeggiano Halloween i royal babies?

Non si tratta solo di travestirsi e raccogliere caramelle dai vicini di casa a Kensington Palace, William e Kate hanno anche in programma altre divertenti attività di Halloween per i loro bimbi quest'anno.

Us Weekly ha riferito che intaglieranno zucche e decoreranno la casa a tema.

«Ora che George e Charlotte sono più grandi, Kate ha deciso che quest'anno la famiglia farà le facce di zucca - ha condiviso un insider - Kate e William le taglieranno e i bambini le decoreranno. Kate ne è entusiasta, adora vedere i suoi figli fare lavoretti creativi».

L'insider ha aggiunto che Middleton, George e Charlotte faranno insieme anche i cupcake di Halloween.