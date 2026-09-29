Dopo la morte di Presley Gerber, Cindy Crawford e Rande Gerber avrebbero deciso di conservare le ceneri del figlio nella casa di Malibu

A poco più di una settimana dalla morte di Presley Gerber, per Cindy Crawford e Rande Gerber è arrivato il momento di affrontare una delle decisioni più difficili: organizzare l'ultimo saluto al figlio. E secondo le ultime indiscrezioni, per la coppia persino pensare al memoriale sarebbe in questo momento emotivamente molto complicato.

Presley è morto il 20 settembre, a soli 27 anni, mentre si trovava in una struttura di Santa Monica dove era entrato per affrontare i suoi problemi di dipendenza.

La polizia sta indagando sulla morte come una sospetta overdose e ha escluso, allo stato attuale, indizi di un atto criminale; la causa ufficiale del decesso, però, non è ancora stata stabilita.

In questi giorni Cindy Crawford, il marito Rande e la figlia Kaia Gerber hanno scelto di vivere il lutto lontano il più possibile dall'attenzione pubblica. “La famiglia chiede privacy in questo momento molto difficile e doloroso”, aveva fatto sapere un portavoce subito dopo la morte di Presley.

Ora, mentre continuano ad arrivare messaggi e testimonianze da parte delle persone che lo conoscevano, emergono i primi dettagli su come la famiglia avrebbe deciso di salutarlo.

La decisione di Cindy Crawford e Rande Gerber per il memoriale di Presley

Secondo quanto riportato da Page Six, Cindy Crawford e Rande Gerber starebbero organizzando una cerimonia privata e molto intima a Malibu, il luogo in cui la famiglia vive da anni e al quale Presley era particolarmente legato anche per la sua passione per il surf e il mare.

Una fonte ha raccontato al magazine che i due genitori starebbero facendo molta fatica ad affrontare gli aspetti pratici del funerale e che, proprio per questo, avrebbero scelto di mantenere il memoriale il più raccolto possibile. Nonostante moltissimi amici e persone vicine a Presley abbiano manifestato il desiderio di partecipare, Cindy Crawford e il marito preferirebbero evitare una grande cerimonia e soprattutto l'attenzione dei media.

Nel frattempo è stata presa anche una decisione sulle spoglie del ragazzo. Presley è stato cremato nei giorni successivi alla morte presso la Rose Family Funeral Home e, secondo quanto riportato dalla stampa americana, le sue ceneri rimarranno con Cindy Crawford e Rande Gerber nella casa di famiglia a Malibu.

Una scelta arrivata mentre la famiglia sta ancora cercando di elaborare quanto accaduto. Fonti vicine ai Gerber hanno descritto Cindy Crawford come profondamente sconvolta dalla perdita del figlio. Il momento sarebbe particolarmente doloroso anche per Kaia: la modella aveva parlato soltanto poche settimane fa della lunga battaglia del fratello contro la dipendenza, spiegando quanto Presley avesse scelto negli ultimi tempi di raccontare apertamente la propria esperienza e i problemi di salute mentale.