Anne Hathaway è diventata mamma per la terza volta: l'attrice e il marito Adam Shulman hanno accolto un nuovo bambino in famiglia

Un nuovo arrivo in famiglia per Anne Hathaway, che a 44 anni è diventata mamma per la terza volta. L'attrice premio Oscar e il marito Adam Shulman hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio, che si unisce ai fratelli maggiori Jonathan, 10 anni, e Jack, 6.

La notizia è stata riportata da People dopo che l'attrice è stata fotografata a New York durante una passeggiata con un'amica, mentre portava il neonato in un marsupio. Un'apparizione discreta, lontana da annunci ufficiali e fotografie condivise sui social, perfettamente in linea con la riservatezza che Hathaway ha sempre cercato di mantenere intorno alla propria vita familiare.

Al momento, infatti, Anne Hathaway e Adam Shulman non hanno ancora rivelato il nome, il sesso o la data esatta di nascita del bambino.

Anne Hathaway mamma per la terza volta: dalla sorpresa della gravidanza al nuovo arrivo in famiglia

Era stato lo scorso giugno quando Anne Hathaway aveva annunciato di essere in attesa del terzo figlio, pubblicando su Instagram un video in cui mostrava per la prima volta il pancione. Ad accompagnarlo, una dedica semplice e dolcissima: «Baby, I'm yours», sulle note dell'omonima canzone di Barbara Lewis.

Qualche settimana più tardi, ospite del programma Late Night with Seth Meyers, l'attrice aveva raccontato con il suo consueto senso dell'umorismo quanto la notizia avesse sorpreso lei e il marito.

«È incredibile. Voglio dire, sapevamo quello che stavamo facendo, ma siamo rimasti davvero sorpresi che sia andata così» aveva scherzato.

Per Hathaway, questa terza maternità arriva al termine di un anno particolarmente intenso anche dal punto di vista professionale. Tra i progetti che l'hanno vista protagonista ci sono Il diavolo veste Prada 2, The Odyssey, Mother Mary e Verity, accompagnati da numerosi appuntamenti pubblici e red carpet durante i quali l'attrice ha mostrato con orgoglio il pancione.

Al suo fianco, come sempre, Adam Shulman, con il quale condivide una relazione lontana dai riflettori da oltre un decennio.

In una recente intervista a People, Anne Hathaway aveva parlato del ruolo fondamentale del marito nella sua vita, soprattutto durante un periodo così impegnativo. «Mi sostiene completamente», aveva raccontato. «È la persona più straordinaria che abbia mai conosciuto».

E aveva aggiunto: «Una cosa è avere dei sogni, un'altra è avere qualcuno che ti aiuti a realizzarli».

Parole che oggi assumono un significato ancora più speciale. Dopo un anno ricco di successi cinematografici, per Anne Hathaway è arrivato il momento di godersi un nuovo capitolo della propria vita, questa volta in cinque.