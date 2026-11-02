Per anni le star di Hollywood hanno scelto nomi eccentrici e sorprendenti per i propri figli. Ora, però, la tendenza sembra cambiare: tornano protagonisti i nomi vintage, eleganti e ricchi di storia. Da Margot a Beatrice, passando per Eleanor, Josephine e Hazel, ecco i cinque nomi femminili rétro che conquistano le celebrity e incarnano il nuovo trend del quiet luxury.

Dal nome Apple al quiet luxury anagrafico

Per un ventennio Hollywood ha giocato a chi la sparava più grossa: bambini chiamati come frutti, punti cardinali, sigle indecifrabili. Ora i registri della Contea di Los Angeles raccontano un’altra storia, molto più silenziosa.

Le analisi di Pamela Redmond, fondatrice del sito di onomastica Nameberry, parlano di un aumento del 300% nella scelta di nomi femminili degli anni Venti da parte delle star di serie A negli ultimi tre anni.

E per farsi guidare da consulenti privati per i nomi (i famosi baby name consultant) a Beverly Hills, le coppie vip arrivano a spendere fino a 5.000 dollari a consulenza.

Perché i nomi vintage sono il nuovo status symbol

È la logica del quiet luxury applicata ai figli. Dopo la stagione dei nomi "look at me", il vero lusso è un nome che sembra uscito da un vecchio registro parrocchiale: discreto, antico, apparentemente casuale, in realtà scelto al millimetro.

Un nome d’altri tempi comunica famiglia lunga, libri in casa, radici. Non è un caso che, anche in Europa, star come Angelina Jolie e Brad Pitt abbiano scelto Vivienne, Monica Bellucci e Vincent Cassel Léonie, Vanessa Paradis e Johnny Depp la delicata Lily-Rose. Gli esperti di onomastica ricordano che molti nomi antichi femminili hanno significati luminosi e rassicuranti: “luce”, “felice”, “benedetta”.

Altra regola aurea delle star: evitare i nomi vintage già iper-mainstream. Olivia, Emma, Sofia sono splendidi, ma occupano le prime posizioni nelle classifiche globali. Chi gioca davvero la carta dell’esclusività cerca oltre la centesima posizione, dove i nomi restano rari ma perfettamente portabili.

I 5 nomi vintage che Hollywood ama “in segreto”

Margot. Derivato di Margherita, significa “perla”. La grafia francese con la “t” muta è metà del suo fascino: richiede un minimo di cultura per essere pronunciata bene. A Hollywood è percepito come sofisticato ed europeo; in Italia funziona, basta decidere se accettare la pronuncia alla francese o italianizzarla leggermente.

Beatrice. Qui il pedigree culturale è altissimo: Dante, letteratura, iconografia. Negli Stati Uniti suona esotica e colta, spesso abbreviata in Bea. Per voi ha il vantaggio di essere già familiare, ma meno inflazionata di altri classici. Gioca benissimo anche in doppi nomi: Beatrice Hazel, Margot Beatrice.

Eleanor. Nome solido, “presidenziale”, legato nell’immaginario a Eleanor Roosevelt. Lì è un classico rassicurante, reso morbido da diminutivi come Ellie o Nora. In Italia ha una cugina perfetta, Eleonora, che mantiene lo stesso sapore nobile con una pronuncia più naturale per nonni e maestre.

Josephine. È il Novecento in un colpo solo: jazz, frange, anni ruggenti. Elegante sulla carta d’identità, camaleontica nella vita quotidiana: Josie, Jo, persino Fifi. Rispetto alla nostra Giuseppina ha meno polvere e più cinema. Ideale per famiglie che immaginano una figlia internazionale, senza rinunciare al tocco rétro.

Hazel. Indica il nocciolo e rimanda al colore degli occhi. È un nome “natura”, ma niente boho: evoca più una biblioteca di legno scuro che un festival hippie. A Hollywood piace proprio per questa allure borghese, leggermente polverosa. In Italia va spiegata la pronuncia (“Heizel”), ma come secondo nome è un colpo di classe.

L’effetto Betty: il trionfo della nonna chic

I pionieri di questa svolta sono stati Ryan Reynolds e Blake Lively. Per la terza figlia hanno scelto Betty, in omaggio a una matriarca di famiglia. Il nome non è stato annunciato in conferenza stampa, ma svelato nel 2020 da Taylor Swift in una canzone, trasformando un nome da nonna in oggetto di culto globale.

Il messaggio che Hollywood manda è chiaro: l’originalità vera non sta nell’inventare un suono nuovo, ma nel recuperare un nome che ha una storia affettiva forte e rileggerlo con occhi contemporanei. Il vostro registro di famiglia, a questo punto, vale più di qualsiasi consulente da 5.000 dollari.

Come usare il trend (senza trasformare vostra figlia in un caso umano)

Se l’idea di un nome vintage vi affascina, il primo passo è verificare i numeri. Le statistiche dell’ISTAT aiutano a capire se un nome femminile è in ascesa verticale o resta una scelta di nicchia. L’obiettivo, sulla scia delle star, è l’equilibrio: nome raro per bambina sì, impronunciabile no.

Poi c’è la prova ad alta voce: ripetete nome e cognome come se steste chiamando una bambina al parco, una studentessa all’università, una professionista in una riunione. Se il nome scelto regge tutti e tre gli scenari, è sulla buona strada. L’ultimo test è internazionale: immaginate un professore Erasmus o un collega straniero alle prese con Margot, Eleanor o Hazel, tre nomi vintage per bambine dal fascino internazionale. Se vi fa sorridere e non vi imbarazza, avete trovato il vostro quiet luxury personale.