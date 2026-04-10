Meghan Markle sarebbe pronta a tornare alla recitazione mentre Hollywood le offre nuovi ruoli tra film, serie e progetti internazionali

Hollywood si sta preparando al ritorno di Meghan Markle.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la duchessa del Sussex, ex protagonista nella serie tv Suits, starebbe ricevendo un numero crescente di proposte lavorative per tornare a recitare, riaccendendo l’interesse di Hollywood.

Negli ultimi giorni, il nome di Meghan Markle sarebbe infatti diventato uno dei più discussi negli ambienti dell’industria cinematografica. Tutto sarebbe partito dalle dichiarazioni di un ex collega di Suits, che ha parlato apertamente di un possibile ritorno dietro le telecamere di Meghan, innescando una reazione immediata tra produttori e casting director.

Il risultato? Un’ondata di offerte che, secondo fonti del settore, non si vedeva da anni.

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Hollywood rivuole Meghan Markle (ma non è così semplice)

«Meghan è stata l’argomento più caldo a Hollywood nelle ultime settimane», racconta un agente di casting, spiegando che «la sola idea di un suo ritorno ha generato un interesse che non ho mai visto in trent’anni di carriera».

Le proposte arriverebbero da ogni direzione: commedie romantiche, serie drama, sitcom e persino soap. «Le offerte per ruoli da protagonista e nuovi progetti stanno arrivando senza sosta. Tutti vogliono essere coinvolti» ha aggiunto la fonte, descrivendo la domanda come trasversale a generi e piattaforme.

Il motivo è chiaro: Meghan Markle resta un nome capace di attirare attenzione globale.

«Avere Meghan in un progetto significa generare un’enorme esposizione mediatica e potenzialmente investimenti molto importanti» spiega ancora l’insider. Un ritorno sullo schermo, infatti, garantirebbe numeri significativi sia in termini di pubblico che di visibilità internazionale.

Eppure, nonostante l’entusiasmo, restano alcune incognite. Meghan ha lasciato la recitazione nel 2017, dopo il fidanzamento con il principe Harry, e da allora ha costruito una nuova identità pubblica, lontana dai set. Inoltre, non è ancora chiaro chi gestisca oggi la sua carriera artistica, mentre agenti e produttori starebbero cercando contatti attraverso vecchie collaborazioni.

C’è poi un altro elemento che complica il quadro: il rapporto con Netflix. Nonostante l’accordo milionario firmato negli ultimi anni, sembra che Meghan Markle non sia interessata a tornare a recitare proprio con la piattaforma, preferendo (almeno per ora) altre opportunità.

Nel frattempo, però, qualche segnale concreto è già arrivato. L’ex attrice avrebbe partecipato a un piccolo cameo in un film Amazon (in cui ha interpretato se stessa); segnando un primo, discreto passo verso Hollywood.

E secondo chi la conosce bene, il ritorno è solo questione di tempo. «È una star, lo è sempre stata», racconta chi ha lavorato con lei in passato. «È arrivato per lei il momento di tornare a fare quello che sa fare meglio».