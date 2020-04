Angelina Jolie lancia un messaggio dalla quarantena per difendere i bambini e consigliare di cercare di stare vicini (a distanza) a chi non possiamo vedere

Angelina Jolie sta passando le giornate in quarantena nella sua casa a Hollywood con i figli.

Ed è da lì che l'attrice ha lanciato un messaggio rivolto a tutti coloro in isolamento come misura di prevenzione contro la pandemia di coronavirus.

Angelina, 44 anni, ha parlato con la dott.ssa Nadine Burke Harris, famosa pediatra americana, in un'intervista per la rivista TIME, analizzando come il COVID-19 stia lasciando molti bambini in posizioni vulnerabile, con genitori assenti e/o violenti e condizioni di vita non sicure.

Ecco il messaggio di Angelina Jolie

Durante l'intervista, la Jolie, mamma di sei figli, ha affermato che è importante rimanere in contatto con la famiglia e gli amici durante la quarantena.

«Penso che sia davvero importante che la gente lo faccia. Se vuoi veramente bene a qualcuno, fatti sentire.

Sii presente (anche se a distanza), sii di supporto, tieni gli occhi aperti e fai attenzione a ciò che sta succedendo alle persone intorno a te, qualsiasi ruolo tu ricopra», ha detto Jolie.

L'attrice ha continuato dicendo che una ancor maggiore attenzione deve essere data ai bambini:

«I bambini hanno meno probabilità di contrarre il virus, ma sono particolarmente vulnerabili agli effetti collaterali della pandemia sulla società e meritano un'attenzione particolare».