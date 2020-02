Dopo Alessandro e Leonardo, i due gemelli nati nel 2018, Alice Campello e Alvaro Morata aspettano il terzo figlio a meno di tre anni dal matrimonio

Alice Campello è incinta (di nuovo).

A dare la notizia è stata proprio lei, pubblicando una foto sul suo profilo Instagram con il futuro papà Alvaro Morata.

La coppia ha già due figli, i gemelli Alessandro e Leonardo, nati a luglio del 2018, che nello scatto abbracciano la pancia della mamma.

Come didascalia alla foto, la coppia ha scelto di scrivere "Presto in 5", quindi l'unica cosa che sappiamo finora è che non sarà un altro parto gemellare. Per il resto a oggi se non si sa niente altro su questo figlio in arrivo.

Alice Campello e Alvaro Morata sono una delle coppie più amate sui social.

Lei 24 anni, di Mestre, professione influencer. Lui 27 anni, di Madrid, fa il calciatore.

Ed è proprio quando lui era a Torino nella Juventus che si sono conosciuti.

Era uno dei follower della modella e un giorno le scritto un messaggio privato, che lei inizialmente ha deciso di ignorare, anche su suggerimento del padre che le aveva consigliato di stare alla larga dai calciatori.

Poi, ha cambiato idea. Una settimana dopo i due si sono incontrati ed è scoccata la scintilla.

Un vero e proprio colpo di fulmine: conosciuti nel 2016, sposati nel 2017 con una suntuosissima cerimonia documentata sui social, e nel 2018 sono arrivati i due gemelli.

Che adesso sia il momento di una bambina come tanto vorrebbe mamma Alice?