Far togliere le scarpe agli ospiti divide famiglie, chat di condominio e generazioni. Igiene o maleducazione? Il galateo contemporaneo ha una risposta meno ovvia di quanto sembri.

Negli ultimi anni, complici pandemia e nuova attenzione all’igiene domestica, sempre più italiani hanno adottato la regola delle scarpe in casa vietate. Diversi articoli di Immobiliare.it e DiLei raccontano di ingressi trasformati in piccole “zone filtro” con scarpiera e pantofole di cortesia.

Il dubbio però resta: è maleducato far togliere le scarpe agli ospiti quando entrano in casa vostra, o si tratta di una richiesta legittima? Qui trovate il mini-galateo aggiornato: cosa dice davvero la tradizione, quando è opportuno chiederlo, quando no e come formulare la richiesta senza gelo all’ingresso.

Perché la regola «scarpe fuori» divide (soprattutto in Italia)

In Italia, a differenza di altri Paesi, togliersi le scarpe entrando non è mai stata una consuetudine codificata. Donna Moderna ricorda che da noi, ancora oggi, sono “ben pochi” a chiederlo apertamente agli ospiti, anche se l’abitudine cresce, soprattutto nelle famiglie con bambini piccoli e pavimenti delicati.

All’estero il quadro cambia. In Giappone esiste il genkan, lo spazio d’ingresso dove le scarpe restano fuori: entrare calzati è considerato irrispettoso. Nei Paesi nordici è normale lasciare le scarpe sullo zerbino. In Italia, invece, questa regola domestica viene ancora letta da molti come un’eccezione da spiegare, non come un automatismo culturale.

Galateo vero: è maleducato far togliere le scarpe agli ospiti?

Il galateo classico non prevede alcuna norma specifica sulle scarpe in casa. Come ricordano vari approfondimenti di Immobiliare.it e Newmicro.it, la questione semplicemente non esisteva nelle case italiane tradizionali, dove l’idea di igiene era diversa e i pavimenti molto meno “sacralizzati”.

Detto questo, il galateo non vieta affatto la regola “scarpe fuori”. Gli esperti di etichetta, come la consulente di galateo Elisa Motterle, sottolineano che il padrone di casa può avere abitudini personali, purché la priorità resti il comfort dell’ospite. Tradotto: la richiesta è lecita solo se formulata con tatto, senza imposizioni rigide né toni da controllore sanitario.

Sul fronte igiene, diversi studi internazionali citati da DiLei, pubblicati su riviste di microbiologia, hanno trovato batteri come Escherichia coli e Clostridium difficile sulle suole dopo l’uso quotidiano. Voler limitare ciò che finisce sul tappeto dove gattonano i bambini non è quindi una fissazione, ma una scelta di prudenza ragionevole.

Quando è educato chiedere di togliere le scarpe

Nei contesti informali tra amici e parenti la richiesta è generalmente accettabile. Pensate a un aperitivo in un bilocale con parquet chiaro, a una festa piena di bambini che giocano sul tappeto, o a una giornata di pioggia con scarpe visibilmente bagnate. Qui il galateo contemporaneo ammette la regola, soprattutto se comunicata in anticipo.

Se gli ospiti si fermano a dormire - fine settimana con amici, suoceri che restano qualche giorno - entra in gioco la dimensione “vita quotidiana”. Presentare la cosa come abitudine di famiglia aiuta: “Noi in casa usiamo le pantofole per tenere puliti i pavimenti, se vi va facciamo così anche con voi”. Nessun giudizio implicito, solo condivisione di una regola domestica.

In presenza di fango, neve o lavori in corso nel palazzo, quasi tutti si aspettano spontaneamente di togliere o cambiare le scarpe. Qui più che di galateo parliamo di buon senso: meglio una pantofola in più di una scia di aloni marroni lungo il corridoio.

Quando è meglio evitare la richiesta

Gli esperti interpellati da Newmicro.it sono piuttosto chiari: nelle cene eleganti, negli inviti di lavoro o quando si ospitano persone che si conoscono poco, chiedere di togliere le scarpe non è consigliabile. In questi casi la forma e l’impressione di accoglienza pesano più della brillantezza del gres porcellanato.

Attenzione anche a ospiti anziani, persone con difficoltà motorie o problemi ai piedi. Farli sedere, slacciare scarpe complicate e rimetterle alla fine della serata può essere faticoso e poco dignitoso. Meglio allora tamponare con tappeti aggiuntivi o copriscarpe, senza sollevare il tema.

Capitolo professionisti: idraulici, elettricisti, corrieri. Pretendere che lavorino in calzini non è realistico; più educato predisporre teli o cartoni per proteggere il pavimento, oppure offrire copriscarpe, se proprio ci tenete.

Come chiederlo (o rispondere) senza imbarazzi

La regola d’oro, ricordata da Immobiliare.it e Atrendyexperience, è avvisare prima. Nell’invito potete scrivere, con leggerezza: “Noi in casa usiamo le pantofole per i pavimenti chiari: se vi va portate le vostre, altrimenti ne abbiamo noi”. Così nessuno si ritrova con calzini bucati in vetrina.

Fondamentale organizzare bene l’ingresso: una seduta stabile per sfilare le scarpe, una piccola scarpiera, tappetino ampio, qualche paio di pantofole di cortesia ben lavate in varie misure e, volendo, calzini antiscivolo monouso. Un dispenser di igienizzante mani chiude il quadro senza sembrare ossessivi.

Le frasi aiutano molto. Con amici stretti: “Lo sapete, da noi scarpe fuori: qui ci sono le ciabatte pulite, scegliete pure”. Con conoscenti: “Se per voi non è un problema, noi in casa usiamo le pantofole: vi va di togliere le scarpe? Ho delle ciabatte pulitissime”. Con ospiti un po’ più formali: “Se preferite tenere le scarpe nessun problema, ma se vi fa comodo ho delle pantofole nuove”.

E se siete voi l’ospite? Regola generale: quando la richiesta è gentile e c’è un’alternativa decorosa, adeguarsi è un segno di rispetto. Se però avete un tutore, una patologia, o semplicemente vi imbarazza mostrarvi scalzi, potete rispondere con calma: “Mi spiace, ho un problema al piede e preferirei tenere le scarpe, va bene lo stesso?”. Il vero galateo non è il pavimento lucido, ma la capacità di fare spazio anche alle esigenze degli altri.