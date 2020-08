Il resort riapre con un protocollo medico tra i più avanzati in materia di Covid-19, l'ormai consolidato parterre di chef stellati, la meraviglia del suo mare, le spiagge bianchissime, la natura che profuma di macchia Mediterranea

Nella Sardegna più autentica, che si affaccia sul Mediterraneo dalla costa sud, tra Su Nuraxi, uno dei villaggi nuragici più grandi dell’isola, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, il Parco della Giara e le spiagge Turredda, Cala Cipolla, Is Arenas Biancas, c’è il Forte Village che riapre ai suoi ospiti in totale sicurezza.

E’ l’unico resort al mondo ad applicare un protocollo medico tra i più avanzati in materia di Covid-19 (due test su chiunque acceda al resort, staff e ospiti: anticorpale rapido e tampone molecolare real-time), validato da un comitato medico-scientifico delle Università di Medicina e Chirurgia di Roma Tor Vergata e Cagliari.

Una “gourmet destination” d’eccezione

Il Forte Village, grazie al parterre di chef che ormai qui sono di casa, tra i quali Heinz Beck, Massimiliano Mascia, Rocco Iannone e Antonello Arrus, è riconosciuta da chi lo sceglie per trascorrere le vacanze come una “gourmet destination” d’eccezione.

Ed è proprio qui, sotto il cielo più incantevole del Mediterraneo, che si alternano per tutto agosto le cene stellate dei massimi interpreti dell’alta cucina italiana e internazionale.

Piatti signature che raccontano territori, tradizioni, sapori e stili di chi ha trasformato la cucina in arte.

Appuntamenti stellati d'agosto

Andrea Berton (1 stella michelin) cucinerà dal 10 al 17, Alfons Schuhbeck (1 stella Michelin) il 23-24-25 agosto, Terry Giacomello (1 stella Michelin) il 26-27-28 agosto e, infine, il 30-31 agosto e 1 settembre i fornelli saranno di Theodor Falser (1 stella Michelin).

In cucina con gli chef

Gli amanti delle ricette, inoltre, potranno partecipare ai corsi della Cooking Academy, dove gli chef del Forte Village saranno in cattedra per insegnare agli allievi in vacanza tutte le tecniche, i segreti della cucina italiana e la conoscenza delle materie prime di qualità, scelte direttamente sul campo.

Una lezione speciale è dedicata anche alla cucina vegana, con alimenti alternativi, biologici e a chilometro zero. Molti ingredienti, infatti, provengono direttamente dall’orto biologico del Forte Village.