Dopo i 40 anni il corpo ha bisogno di essere allenato costantemente, ma spesso la palestra classica risponde nel modo sbagliato: il fisioterapista spiega perché il Pilates può diventare il vostro unico abbonamento

A partire dai 30 anni perdiamo dal 3 all’8 % di massa muscolare magra ogni dieci anni. Dopo i 40 la curva accelera, le articolazioni diventano più suscettibili e il recupero è più lento.

Questo accade perché dopo aver spento 40 candeline i muscoli iniziano una lenta ma costante discesa: è la sarcopenia. Meno muscolo significa metabolismo più lento, maggiore fatica quotidiana, postura che cede.

Anche la densità ossea cala, soprattutto nelle donne in premenopausa e menopausa, rendendo più importante ogni forma di lavoro contro una resistenza, ma senza shock articolari.

Sul fronte ormonale lo stress cronico alza il cortisolo, l’ormone che, se resta troppo alto, favorisce il grasso viscerale addominale e disturba il sonno.

Secondo l’American College of Sports Medicine, allenamenti ad alto impatto e allenamento intervallato ad alta intensità possono essere controproducenti in molte persone sopra i 40 anni se non sono dosati con grande attenzione.

Tradotto: ore di corsa forte, circuiti a salti, pesi spinti “a tutta” vi fanno sudare molto, ma il corpo non sempre li vive come salute. Spesso risponde con infiammazione, dolori e fame nervosa.

Perché il Pilates dopo i 40 può sostituire la palestra

Il pilates non è ginnastica dolce. È un lavoro di forza e controllo sui muscoli profondi: addome, pavimento pelvico, paravertebrali, glutei. Si lavora con movimenti lenti, precisi, coordinati al respiro, spesso in allungamento sotto tensione.

Questo tipo di resistenza “intelligente” stimola il muscolo senza schiacciare le articolazioni. Diversi studi recenti confermano che l’esercizio di resistenza a basso impatto migliora la densità ossea e aiuta a prevenire l’osteoporosi, soprattutto nelle donne.

In più, la modalità concentrata e controllata del Pilates riduce l’attivazione dello stress: si abbassano i livelli di cortisolo, migliora il sonno, la pressione si regolarizza. È un effetto fondamentale quando gli ormoni iniziano a ballare.

Per il 70-80 % delle donne che seguo, gli obiettivi reali sono chiari: meno mal di schiena, postura dignitosa alla scrivania, addome più contenuto, braccia e glutei tonici, pavimento pelvico affidabile. Per tutto questo un programma di pilates dopo i 40 anni ben strutturato può sostituire la palestra classica.

Se il desiderio è costruire molta massa muscolare “da bodybuilder”, allora serve un lavoro di pesi più specifico. Ma per salute, estetica naturale e longevità funzionale il Pilates, integrato con piccoli sovraccarichi (molle, elastici, manubri leggeri), è più che sufficiente.

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Gli esercizi da fare a pilates dopo i 40 in sostituzione della palestra

Qui arriva la parte importante: non tutte le lezioni si equivalgono. Le classi di “Power Pilates” a musica sparata, eseguite a 130 battiti al minuto, hanno lo stesso problema dei corsi cardio estremi: poca qualità di movimento, tanto cortisolo, colonna lombare infiammata.

Un pilates per over 40 che sostituisce davvero la palestra ha alcune caratteristiche precise:

Primo: lavoro sul Reformer o con elastici/molle. La resistenza va regolata in modo da farvi faticare nelle ultime ripetizioni, senza perdere controllo. Il focus è la fase eccentrica, quella in cui il muscolo si allunga mentre frena il movimento: è lì che costruite forza e densità ossea.

Secondo: parte centrale dedicata al core e al pavimento pelvico. Esercizi come ponti, roll up controllati, lavoro in quadrupedia e in appoggio laterale, sempre con respiro coordinato e addome profondo attivo. È il vostro “corsetto naturale” anti mal di schiena.

Terzo: mobilità articolare in allungamento sotto tensione. Niente stretching molle tenuto senza scopo, ma movimenti che combinano apertura di anche, torace e spalle con un leggero carico. Così mantenete ampiezza di movimento e proteggete le articolazioni.

In pratica, una seduta tipo dura 50-60 minuti: 10 minuti di attivazione e footwork, 25-30 minuti di forza controllata, 10-15 minuti di mobilità e respirazione. Con 2-3 lezioni a settimana, più una mini routine di 10-15 minuti a casa sul tappetino (spesso almeno 6 mm, per proteggere la colonna), la classica sala pesi diventa superflua per la maggior parte di voi.

Quando il Pilates non basta da solo (e come integrare in modo furbo)

Ci sono casi in cui consiglio di affiancare al Pilates una piccola quota di allenamento di forza tradizionale. Per esempio: osteoporosi già diagnosticata, grande fragilità muscolare, obiettivi estetici molto ambiziosi sui glutei, oppure sport agonistico.

In questi scenari il Pilates resta la base per postura, controllo e prevenzione infortuni. Aggiungiamo poi 1 seduta a settimana di pesi mirati: squat, spinte e tirate, sempre supervisionate e con progressione graduale del carico.

Il messaggio finale è semplice: dopo i 40 il tema non è “fare di più”, ma “scegliere meglio”. Un Pilates pensato per il vostro corpo, con resistenza adeguata e continuità, per molte di voi vale più di qualsiasi abbonamento annuale in palestra.